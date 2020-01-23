Главный дирижер Самарского театра оперы и балета Евгений Хохлов выступит в Санкт-Петербурге
23 января 2020 11:33
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6 и 7 февраля 2020 года на ведущих филармонических площадках Санкт-Петербурга состоятся концерты с участием художественного руководителя и главного дирижера Самарского академического театра оперы и балета Евгения Хохлова.
Евгений Хохлов в очередной раз встанет за пульт Государственного академического русского оркестра имени Василия Андреева – выдающегося коллектива, недавно отметившего свой 130-летний юбилей.
Первый концерт 6 февраля 2020 пройдет в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии, начало в 20:00.
Второй концерт 7 февраля 2020 – на сцене Государственной академической капеллы, начало в 19:00.
На обоих концертах прозвучат голоса певцов, которыми гордится Самара: петь будут солистка оперной труппы Самарского театра сопрано Татьяна Ларина и солист московского театра «Новая Опера» тенор Михаил Губский, начинавший свою карьеру в Самарском оперном театре.
В программе концертов – оперные арии и романсы Михаила Глинки, Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Сергея Рахманинова, Александра Гречанинова, а также русские и неаполитанские песни.
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