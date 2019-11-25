Гастроли самарского балета на сцене Мариинского театра прошли с успехом

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Балетная труппа Самарского академического театра оперы и балета вернулась в Самару из Санкт-Петербурга, где 21 и 22 ноября представляла спектакль Юрия Смекалова «Три маски короля».Первые в истории гастроли самарской балетной труппы в Мариинском театре прошли с большим успехом: все билеты на оба показа были распроданы задолго до начала, а публика северной столицы приняла наших артистов очень тепло.Королем Юлием в первый вечер был Диего Эрнесто Кальдерон Армьен, Эммой - Ксения Овчинникова, Сарой - Анастасия Тетченко. На втором показе партии исполнили: Юлий – Сергей Гаген, Эмма – Марина Накадзима, Сара – Ульяна Шибанова. За пультом – дирижер-постановщик спектакля, художественный руководитель и главный дирижер Самарского театра оперы и балета Евгений Хохлов.Для самарского театра эти гастроли были особенно важными еще и потому, что создатели балета, премьера которого состоялась в Самаре в феврале 2019 года, – выходцы из Санкт-Петербурга. Автор идеи и либретто – петербургский меценат, писатель, художник Вячеслав Заренков. Спектакль является совместным проектом самарского театра, петербургского театра КИЛИЗЭ, основанного Вячеславом Заренковым, и самарского фонда поддержки и развития искусства и культуры ТЕ-АРТ.Музыку к балету написал петербургский композитор Михаил Крылов. Балетмейстер-постановщик Юрий Смекалов – солист Мариинского театра, лауреат премии «Золотая маска».Как отметил генеральный директор Самарского академического театра оперы и балета Сергей Филиппов, для нашего балета гастроли в Санкт-Петербурге стали новой страницей в летописи: «Два года назад оперная труппа уже выступала на сцене Мариинского театра со спектаклем «Леди Макбет Мценского уезда», но балет получил такую возможность впервые. Если бы не сотрудничество с петербургским театром КИЛИЗЭ и Вячеславом Заренковым и давние отношения с Валерием Гергиевым, эта история была бы невозможной. Валерий Гергиев каждый год приезжает к нам в Самару, проводит фестиваль и приглашает нас с нашими новинками. Этой весной мы рассказали ему об уникальном для нас проекте «Три маски короля», который появился в результате совместной работы Вячеслава Заренкова, Юрия Смекалова, Михаила Крылова и труппы самарского театра. Для нашего балета, который привык к классическим спектаклям, это было что-то абсолютно новое, но самарская публика восприняла спектакль хорошо. Вот так благодаря поддержке Валерия Гергиева и Вячеслава Заренкова наш балет оказался в Санкт-Петербурге, где выступил очень достойно».Балетмейстер-постановщик спектакля Юрий Смекалов высоко оценил работу труппы: «Спектакль прошел восхитительно. Несмотря на то, что были нервы, какие-то волнения, прошло все по-настоящему здорово».Дирижер-постановщик спектакля Евгений Хохлов отметил слаженную работу оркестра, который справился со сложной задачей совмещения симфонической музыки и электронного ритма.Автор идеи и либретто Вячеслав Заренков после окончания спектакля тепло поздравил артистов и пожелал им успехов.На самарской сцене балет «Три маски короля» можно увидеть 29 декабря.