Финалист премии «Дебют» Дмитрий Ахметшин в Самаре представит сказочную книгу

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8 декабря 2019 г. в 12:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки (проспект Ленина, 14а) в рамках проекта «Читаем хорошую книгу» состоится презентация книги Дмитрия Ахметшина «Маленький Зверек из Большого леса».Дмитрий Ахметшин – финалист Независимой литературной премии «Дебют–2013» в номинации «Крупная проза» (за роман «Туда, где седой монгол»).Новая книга молодого автора вышла в сотрудничестве с Самарской областной универсальной научной библиотекой, Самарским театром «Город» и художницей Марией Пешковой, которая создала для сказки чудесные иллюстрации.Волшебная и добрая история про маленького зверька прекрасно подходит для чтения в кругу семьи. Библиотека приглашает на презентацию новой книги детей и взрослых. Фрагменты сказки «Маленький Зверек из Большого леса» прочтут актеры театра «Город».6+