Фестиваль военно-патриотической песни «Память» пройдет в Самарской области
20 июня 2019 09:48
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В рамках проекта «ПАМЯТЬ» в 2019 году соберутся на гостеприимной самарской земле те, кто гордится героической историей своей Родины. Фестиваль состоится в период с 21 по 23 июня 2019 года на левом берегу реки Волга на Мастрюковских озерах (ж/д станция «Платформа им. Валерия Грушина»).
Организаторы: Самарская региональная общественная организация ветеранов боевых действий «Контингент», Самарская областная общественная организация инвалидов войны и военной травмы «Поволжье»
В фестивале примут участие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Саратова, Оренбурга, Республик Татарстан, Башкортостан, Волгограда, Пензы, Ульяновска, Челябинска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Владимира, Тулы, Республик Казахстан, Беларусь, Крым и др.
В ходе фестиваля проводятся:
- Детские «Веселые старты», военно-патриотические игры и сдача норм ГТО.
- Богатырские забавы: стрельба из лука; бой на мечах; дегустация «богатырского» хлеба и др.
- Спортивные состязания между участниками слета-фестиваля (мини-футбол, волейбол, гиревой спорт, перетягивание каната, дартс, нарды и др.).
- Турнир по борьбе дзюдо, другие детские соревнования, посвященные памяти «Кара-Майора» Б.Т. Керимбаева и Героя Советского Союза, Героя России Н. С. Майданова.
- Показательные выступления по айкидо участников центра боевых искусств «Котэнгу»,
- Демонстрация техники, вооружения и государственных наград.
- Реконструкция боев Афганской и Великой Отечественной войны.
- Экскурсионная прогулка на теплоходе по реке Волга.
- Показательные выступления бойцов спецназа ГРУ и курсантов ВПК.
- Полевая кухня.
- Конкурс рисунков и фотографий.
- Концерт-конкурс начинающих авторов-исполнителей и поэзии на малой сцене «Казарма».
- Гала-концерты с участием известных музыкальных коллективов и авторов-исполнителей на главной сцене «Память».
Музыкальные коллективы, принимающие участие в мероприятии: Ветераны группы «КАСКАД» под управлением А. Сухова, группа «Набат», группа «Гвардия», группа «Ан-2», автор-исполнитель Рокеш, автор-исполнитель Владимир Мазур, ансамбль песни и танца «Удалые казачата».
Фестиваль военно-патриотической песни «Память» станет ярким событием в жизни участников и гостей - детей и взрослых!
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