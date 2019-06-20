Фестиваль военно-патриотической песни «Память» пройдет в Самарской области

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В рамках проекта «ПАМЯТЬ» в 2019 году соберутся на гостеприимной самарской земле те, кто гордится героической историей своей Родины. Фестиваль состоится в период с 21 по 23 июня 2019 года на левом берегу реки Волга на Мастрюковских озерах (ж/д станция «Платформа им. Валерия Грушина»).Организаторы: Самарская региональная общественная организация ветеранов боевых действий «Контингент», Самарская областная общественная организация инвалидов войны и военной травмы «Поволжье»В фестивале примут участие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Саратова, Оренбурга, Республик Татарстан, Башкортостан, Волгограда, Пензы, Ульяновска, Челябинска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Владимира, Тулы, Республик Казахстан, Беларусь, Крым и др.В ходе фестиваля проводятся:- Детские «Веселые старты», военно-патриотические игры и сдача норм ГТО.- Богатырские забавы: стрельба из лука; бой на мечах; дегустация «богатырского» хлеба и др.- Спортивные состязания между участниками слета-фестиваля (мини-футбол, волейбол, гиревой спорт, перетягивание каната, дартс, нарды и др.).- Турнир по борьбе дзюдо, другие детские соревнования, посвященные памяти «Кара-Майора» Б.Т. Керимбаева и Героя Советского Союза, Героя России Н. С. Майданова.- Показательные выступления по айкидо участников центра боевых искусств «Котэнгу»,- Демонстрация техники, вооружения и государственных наград.- Реконструкция боев Афганской и Великой Отечественной войны.- Экскурсионная прогулка на теплоходе по реке Волга.- Показательные выступления бойцов спецназа ГРУ и курсантов ВПК.- Полевая кухня.- Конкурс рисунков и фотографий.- Концерт-конкурс начинающих авторов-исполнителей и поэзии на малой сцене «Казарма».- Гала-концерты с участием известных музыкальных коллективов и авторов-исполнителей на главной сцене «Память».Музыкальные коллективы, принимающие участие в мероприятии: Ветераны группы «КАСКАД» под управлением А. Сухова, группа «Набат», группа «Гвардия», группа «Ан-2», автор-исполнитель Рокеш, автор-исполнитель Владимир Мазур, ансамбль песни и танца «Удалые казачата».Фестиваль военно-патриотической песни «Память» станет ярким событием в жизни участников и гостей - детей и взрослых!6+