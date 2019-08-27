Фестиваль уличного кино в Самаре посетило 600 человек
27 августа 2019 13:40
84
25 августа в Самаре состоялся конкурсный показ Всемирного Фестиваля уличного кино. Зрители увидели лучшие короткометражные фильмы молодых режиссеров и проголосовали за лучший фильм, посветив за понравившуюся работу фонариком, телефоном или зажигалкой. Народным победителем по мнению жителей Иркутска стал фильм «Болванка» режиссера Никиты Власова. Фильм участвовал в конкурсе российского кинофестиваля «Кинотавр», стал победителем фестиваля «Короче».
С 12 июня по 1 октября более 1000 городов России примут самый масштабный смотр короткометражного кино под открытым небом в мире. Свыше миллиона зрителей выйдут на набережные, площади и улицы своих городов, чтобы посмотреть лучшие короткометражные фильмы, снятые молодыми авторами за год.
В этом году организаторы сформировали емкую и оригинальную программу фильмов, которых нет в открытом доступе. Актерский состав участвующих в программе короткометражек уже известен широкому зрителю: Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие звезды кино. В этом году в конкурсной программе с работами молодых авторов посоревнуется картина актера Петра Федорова «Электрический Ток» с Александром Палем в главной роли.
Конкурсная программа фестиваля уличного кино:
«Интервью», режиссер Иван Соснин. Фильм участвовал в конкурсе Кинотавра 2019
«Эвтаназия», режиссер Елена Бродач. Фильм участвовал в конкурсе Кинотавра 2019
«Болванка», режиссер Никита Власов. Фильм участвовал в конкурсе Кинотавра 2019
«Электрический Ток», режиссер Пётр Федоров. Фильм участвовал в конкурсе Кинотавра 2018
«Миллиард», режиссер Евгений Дудчак. Фильм участвовал в конкурсе московского кинофестиваля «Будем жить»
«День Рождения», режиссер Наталья Берег. Фильм участвовал в кинофестивалях Autumn Shorts Film Festival (США), International Half Festival (Индия), «Короче»
«Подстава», режиссер Екатерина Тодоровская
«Огонь», режиссер Мария Шульгина. Приз за лучший сценарий на фестивале «Короче»
«Harmony», режиссер Евгений Сангаджиев. Специальное упоминание жюри на фестивале «Движение»
«Лучше Забей», режиссер Ирина Ходюш
«В этом году мы отсмотрели более 1000 короткометражек со всей страны, чтобы выбрать для вас 10 лучших, – комментирует генеральный продюсер фестиваля Александр Щеряков. – Это будет по-настоящему народная подборка – яркая, затрагивающая понятные большинству проблемы и ситуации, иногда гомерически смешная. За 6 лет фестиваль охватил всю страну – для нас это лучший показатель качества программы».
Также фестиваль представил насыщенную внеконкурсную программу. Большинство фильмов программы - участники престижных российский фестивалей «Кинотавр» и «Короче» разных годов. Среди режиссеров – Алексей Нужный, известный зрителю по фильму «Я худею», Виктория Рунцова, чей фильм «Твою мать!» стал победителей фестиваля «Короче» в 2018 году, Паулина Андреева, Ирина Вилкова и многие другие.
Вместе с компанией «Снегурочка» фестиваль уличного кино проводит конкурс короткометражных фильмов «А4» на уже готовые сюжеты. Главный приз – 1 000 000 рублей. Экспертами конкурса выступят кинорежиссер, председатель жюри «Кинотавра-2018» Алексей Попогребский; сценарист фильмов "Притяжение", "Лёд", "Тренер" Андрей Золотарёв; актер театра и кино Владимир Вдовиченков. Принять участие в конкурсе, можно заполнив анкету и прислав короткометражный фильм на сайте http://a4.wsffest.com/.
Фестиваль уличного кино проходит шестой год подряд. В этом году проект организуется при поддержке Фонда президентских грантов, онлайн-кинотеатра Okko и компании Tele2. Вход свободный.
Информационные партнеры фестиваля: телеканал «Дождь», телеканал «Москва 24», радиостанция «Авторадио», информационное агентство Regnum, ИД Собеседник, журнал Starhit, городская афиша Time Out, cайт для молодых кинематографистов MovieStart.ru.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
27 августа 2019 14:35
Мнения общественников будут проанализированы и учтены в новом техническом задании по Загородному парку. Социум
77
27 августа 2019 14:34
Первый праздник прошёл в 2010 году и с тех пор стал традиционным развлекательным событием в жизни города. Социум
69
27 августа 2019 14:11
Всего на МАКСе от Самарской области представлена инновационная продукция более 20 региональных предприятий и институтов. Социум
93
Здравоохранение
27 августа 2019 12:49
Меньше всего диабетиков зафиксировано в Дагестане. Здравоохранение
107
27 августа 2019 09:14
Оно может вызвать проблемы с органами слуха. Здравоохранение
175
26 августа 2019 23:01
Родители приняли решение отказаться от перевозки дочери в Петербург, пока состояние ребенка не улучшится. Здравоохранение
276
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14284
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14251
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14355
Туризм
27 августа 2019 12:08
Анализировались вылеты в Европу из любого города России. Туризм
125
26 августа 2019 11:56
Периодически возникают споры: а не пора ли запретить такие поглаживания, чтобы не разрушались произведения искусства. Туризм
199
20 августа 2019 10:41
Аналитики провели исследование коротких поездок пользователей в городах-миллионниках. Туризм
268
Образование
27 августа 2019 14:23
Прямой эфир запланирован на 29 августа. Образование
97
27 августа 2019 10:29
Служба также выдала около 12 тысяч предписаний о ремонте зданий, благоустройстве территорий, покупке оборудования для пищеблоков. Образование
133
26 августа 2019 14:54
Среди них макет малого космического аппарата (МКА) дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «АИСТ-3». Образование
333
Культура
27 августа 2019 13:40
В этом году организаторы сформировали емкую и оригинальную программу фильмов, которых нет в открытом доступе. Культура
83
27 августа 2019 12:43
Уже сейчас готовится заявка для участия в следующем году. Культура
109
27 августа 2019 11:50
После реставрации здесь откроется первый в России филиал музея. Культура
133
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15004
Мода
21 августа 2019 21:33
Модные бренды предлагают большое разнообразие сумочек, портмоне, кошельков, клатчей и не только. Мода
57
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14475
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
1156
Видео
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
130
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
296
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
256
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
507
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1276
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
628
Фоторепортажи
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2074
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
337
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
632
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
441
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
600
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
961
Мероприятия