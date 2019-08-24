Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО

583

Сегодня, в субботу 24 августа, в Самаре уже в 15-й раз проходит фестиваль цветов, вызвавший большой энтузиазм у жителей областного центра. Традиционно главным событием дня стал красочный парад-карнавал, посвященный Году театра. В число его участников вошли пять платформ: «Вальс цветов», «Жар-птица», «Вишневый сад», «Золушка», «Театральный оркестр». Парад прошел по ул. Куйбышева до Струковского сада - в честь торжества улицу сделали пешеходной.В карнавальной колонне двигались ретро-автомобили, музыканты, танцоры, артисты, а также множество горожан всех возрастов, одетых в нарядные костюмы цветочной и сказочной тематики.Затем праздник переместился на аллеи Струковского, где более 30 тематических площадок, посвященных истории старинного парка, встречали самарцев. Подготовлены были выставки и фотозоны, тематические цветочные локации, выставки, мастер-классы, дефиле, концерты и конкурсы костюмов и многое другое. Изюминкой стала творческая встреча с историком моды Александром Васильевым.А в финале праздника самарцев порадует красочный фейерверк в 22:00 с акватории Волги.Фото: Дильдина Светлана