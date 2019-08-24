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Новости /  Общество /  Культура  

Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО

24 августа 2019 20:09
583
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.

Сегодня, в субботу 24 августа, в Самаре уже в 15-й раз проходит фестиваль цветов, вызвавший большой энтузиазм у жителей областного центра. Традиционно главным событием дня стал красочный парад-карнавал, посвященный Году театра. В число его участников вошли пять платформ: «Вальс цветов», «Жар-птица», «Вишневый сад», «Золушка», «Театральный оркестр». Парад прошел по ул. Куйбышева до Струковского сада - в честь торжества улицу сделали пешеходной.
В карнавальной колонне двигались ретро-автомобили, музыканты, танцоры, артисты, а также множество горожан всех возрастов, одетых в нарядные костюмы цветочной и сказочной тематики.

Затем праздник переместился на аллеи Струковского, где более 30 тематических площадок, посвященных истории старинного парка, встречали самарцев. Подготовлены были выставки и фотозоны, тематические цветочные локации, выставки, мастер-классы, дефиле, концерты и конкурсы костюмов и многое другое. Изюминкой стала творческая встреча с историком моды Александром Васильевым.

А в финале праздника самарцев порадует красочный фейерверк в 22:00 с акватории Волги.

Фото: Дильдина Светлана

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