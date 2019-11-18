Фестиваль «Самарский студенческий дебют» пересек свой экватор

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19 ноября в 18:00 состоится концерт Самарского государственного социально-педагогического университета (ДК «Металлург», пр. Металлургов, 75), который станет экватором фестиваля «Самарский студенческий дебют».Программа Фестиваля педагогического университета будет состоять из двух основных частей: концертной программы, включающей в себя конферанс и творческие номера, и церемонии награждения, на которой студенты-первокурсники получат свои заслуженные награды из рук Олега Мочалова, ректора Самарского государственного социально-педагогического университета.Творческая программа готовится студентами совместно с профессиональными наставниками, в числе которых Сергей Кривчиков, режиссер фестиваля «ВолгаФест», руководитель смены «Культурный БУМ!» Молодежного форума ПФО «iВолга». Организаторы концерта обещают удивить зрителей необычным конферансом и номерами оригинального жанра. В октябре студентам филологического факультета СГСПУ уже удалось удивить зрителей видеообращением Филиппа Киркорова, российского эстрадного певца, приуроченным к одному из номеров программы.Фестиваль «Самарский студенческий дебют» - это серия концертов, направленных на развитие самодеятельного творчества студентов-первокурсников и включение их в активную творческую жизнь региона. Участниками фестиваля стали 10 вузов области, 5 из которых уже показали свои концертные программы. Показ творческих программ в рамках фестиваля завершится 22 ноября выступлением Самарского государственного экономического университета.Областной Фестиваль студенческого самодеятельного творчества студентов 1 курса «Самарский студенческий дебют» проводится при поддержке Департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области и Федерального агентства по делам молодежи в рамках реализации проекта Самарского государственного социально-педагогического университета. Организатором фестиваля выступает Самарский Дом молодежи.