Фестиваль «Самара open jazz» наполнит музыкой площадь Славы

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6 сентября в 17:30 на территории амфитеатра у склона на площади Славы начнется фестиваль «Самара open jazz», который откроет музыкальную программу Дня города в Самаре. Четырехчасовая концертная программа продолжает добрые традиции самарских джазовых open air.В рамках фестиваля на вечере выступят замечательные российские музыканты – джаз-квартет Григория Файна, филармонический джаз-оркестр Татарстана под управлением Сергея Васильева. Вместе с оркестром Сергея Васильева споет обладательница великолепного меццо-сопрано Мариам Мерабова.Еще один гость вечера - столичное трио «ЛРК», состоящее из музыкантов Евгения Лебедева, Антона Ревнюка и Игната Кравцова. Участник трио контрабасист Антон Ревнюк ранее работал в джазовых коллективах Тольятти и Самары, а сегодня – один из самых авторитетных басистов Москвы. Завершит программу выступление легендарного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема, руководит которым народный артист России Борис Фрумкин.Ведущие концерта – Игорь Вощинин – известный историк джаза, и его молодой коллега Антон Самохвалов.0+