Ежегодный чувашский праздник «Кĕр сăри» собирает гостей в Самарской области
26 ноября 2019 12:41
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30 ноября в Районном доме культуры «Мечта» села Красный Яр Красноярского района Самарской области состоится XXII областной чувашский фольклорный фестиваль «Кĕр сăри». В фестивале примут участие взрослые и детские фольклорный коллективы. Организаторами являются региональная общественная организация «Самарское областное чувашское культурное общество «Пехиль» при поддержке Министерства культуры Самарской области, администрации муниципального района Красноярский Самарской области, Дома дружбы народов Самарской области.
Ежегодный областной чувашский фольклорный фестиваль «Кĕр сăри» стал визитной карточкой чувашей, проживающих на территории Самарской области. В этом году «Кĕр сăри» проводится двадцать второй раз. Ежегодно в ноябре чувашские художественные коллективы области собираются на одно из главнейших культурных празднеств своего народа.
Главным требованием организаторов ежегодного областного чувашского фольклорного фестиваля «Кĕр сăри» является участие каждого коллектива в выставке национальных блюд - также одной из ярких достопримечательностей этого масштабного мероприятия.
На Самарский областной фестиваль «Кĕр сăри» порой съезжаются более 500 участников. Выступить на главной сцене праздника приезжают чувашские коллективы из многих районов и городов губернии. С каждым годом география участников расширяется. Также на «Кĕр сăри» приезжают гости и участники из других регионов: Чувашии, Татарстана, Башкирии, Москвы, Екатеринбурга, Ульяновской, Оренбургской, Саратовской областей.
У фестиваля «Кĕр сăри» за прошедшие 22 года сложились свои добрые традиции. И в этом году, по традиции, 30 ноября на «Кĕр сăри» соберутся те, кому небезразлична культура чувашского народа.
Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 92, РДК «Мечта».
10.00 – Торжественное открытие
14.00 – Работа национальных выставок
Вход свободный.
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