Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области

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С 14 по 16 ноября 2019 года в Самарской области пройдут Дни азербайджанской культуры.15 ноября в Самарской Губернской думе состоится круглый стол «Волга - Каспий: незримый мост мира». Начало в 11.00.В 18.00 в Доме культуры «Заря» (Самара, проезд 9 мая, 16) пройдет гала-концерт с участием азербайджанских творческих коллективов нашей области, литературный меджлис, посвященный 650-летию азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими.Также в эти дни в г. Самара состоится торжественная церемония закладки камня в основание памятника бакинским нефтяникам, выполнявшим важную государственную задачу в создании нефтяной отрасли Куйбышевской области и обеспечивавшим реализацию проекта «Второе Баку» в годы Великой Отечественной войны.В мероприятиях примут участие авторитетные руководители азербайджанских общественных объединений всех регионов Приволжского Федерального округа, а также представители Администрации Президента Азербайджанской Республики и Государственного Комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой, сообщает портал "Все мы - Россия".