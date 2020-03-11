«Дни Франкофонии 2020» пройдут в Самаре

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С 18 по 25 марта Альянс Франсез Самара организует для жителей города «Дни Франкофонии». В эти дни самарцы смогут приобщиться к французской культуре через встречи с носителями языка, фотовыставки, тематические лекции, театральные постановки, песни, стихи на французском языке и международные конкурсы. Жители Самары и Самарской области, изучающие французский язык в Альянс Франсез, получат шанс выиграть стажировку во Франции.20 марта является Международным Днем Франкофонии (фр. Journée internationale de la Francophonie), именно поэтому фестиваль традиционно проходит в Самаре в марте, как и во всем мире. Откроет фестиваль 18 марта Международный конкурс письма на французском языке «Plume d`Or» («Золотое перо»), победитель которого получит поездку во Францию.Особое внимание в рамках «Дней Франкофонии» будет уделено теме защиты окружающей среды, эта проблема является ключевой для Альянс Франсез и Французского Института в России в 2020 году. Экологии будет посвящена фотовыставка «Пейзажи Невшательского края», организуемая Альянс Франсез Самара совместно со Швейцарским Центром в Самаре, а также, цикл лекций «Ecologie et francophonie» («Экология и Франкофония»), который пройдет в Самарской областной библиотеке.Посмотреть театральные постановки и послушать песни, стихи и прозу на французском языке можно будет на «Фестивале талантов» 20 марта в Центре Социализации Молодежи. Также, в рамках фестиваля можно будет ближе познакомиться с культурой Туниса, о ней 22 марта расскажут сами жители. Любителям искусства будет интересно послушать тексты на французском языке знаменитого швейцарского скульптора, живописца и графика, Альберто Джакометти в Галерее «Виктория».Программа «Дней Франкофонии – 2020»Среда, 18 марта – 15:00Международный конкурс «Золотое перо»Место проведения: Альянс Франсез Самара, ул. Высоцкого, 10Четверг, 19 марта – 18:30Открытие фотовыставки «Пейзажи Невшательского края»Место проведения: Альянс Франсез Самара, ул. Высоцкого, 10Пятница, 20 марта – 14:00«Фестиваль талантов»Место проведения: Центр Социализации Молодежи, ул. Куйбышева, 131Воскресенье, 22 марта – 12:00«Презентация Туниса коренными жителями»Место проведения: Детская Библиотека, ул. Невская, 8Понедельник, 23 марта – 18:30Лекции на тему: «Экология и Франкофония»Место проведения: Самарская областная библиотекаСреда, 25 марта – 19:00Чтение текстов Альберто Джакометти в рамках «Чтений манифестов»Место проведения: Галерея «Виктория»