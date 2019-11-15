Дни Эрмитажа пройдут в Самарской области в следующем году

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В пятницу, 15 ноября, в рамках проведения VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума Правительство Самарской области и руководство второго по величине художественного музея мира – Государственного Эрмитажа заключили соглашение о сотрудничестве. Договоренности, поставив подписи на документах, закрепили Губернатор Самарской областии генеральный директор музея, сообщает пресс-служба облправительства.Музей, история которого насчитывает более 250 лет, входит в число двадцати самых посещаемых музеев мира. Эрмитаж привлекает посетителей не только своей уникальной коллекцией памятников мировой культуры, но и активной работой по популяризации современного искусства. Музей в рамках проекта «Эрмитаж 20/21» проводит персональные показы классиков современного искусства, групповые выставки молодых художников из разных стран, архитектурные выставки, а также публичное представление фотографий. Кроме того, Эрмитаж является и научно-образовательным центром: музей регулярно проводит встречи с художниками и кураторами, круглые столы и мастер-классы.Соглашение между музеем и Самарской областью даст возможность Эрмитажу на площадках нашего региона реализовывать новые проекты в области культуры и искусств, а самарцам – не покидая родного края прикоснуться к легендарным произведениям классиков и современников.«Самара – замечательный город. Это город очень больших культурных традиций, музейных традиций, и для того, чтобы нам вместе работать и сотрудничать, нужны эти соглашения, без них ни копейки денег нельзя выделить, все инициативы упираются в отсутствие соглашения. Сейчас соглашение подпишем и дальше все наши планы, которые есть и которые только еще в голове, будут осуществляться, тем более, что Дмитрий Игоревич возглавляет рабочую группу Госсовета по культуре, и мы уже очень плодотворно обсуждали многие вещи, теперь будем их осуществлять», – рассказал гендиректор Эрмитажа.Соглашение было подписано перед началом круглого стола «Стратегии и репутации музеев», модератором которого был Михаил Пиотровский. Перед тем, как начать дискуссии в рамках круглого стола, он отметил, что заключенное соглашение имеет большое значение и отражает тему круглого стола.В соответствии с соглашением, стороны будут заниматься совместной организацией выставочных проектов Государственного Эрмитажа на площадках учреждений культуры Самарской области, организацией научно-практических конференций, семинаров и круглых столов по проблемам музейного дела, реализацией научно-просветительских, образовательных, культурных программ и проектов, а также будут обмениваться информацией в области истории, культуры, музейного дела, охраны историко-культурного наследия, заниматься оцифровкой, архивированием, внедрением технологий дополненной реальности и мультимедиа в учреждениях искусства.«В рамках соглашения мы планируем и выставочную деятельность, деятельность по обмену опытом, просветительскую и образовательную деятельность. – отметил Дмитрий Азаров. – У Эрмитажа богатейший опыт, традиции, у Эрмитажа есть взгляд в будущее, практика по использованию современных технологий в музейном деле, поэтому будем учиться и учиться».Первыми плодами соглашение станут Дни Эрмитажа в Самарской области, которые запланированы на 2020 год. В рамках Дней планируется проведение серии мастер-классов от ведущих реставраторов, показ фильмов и проведение лекций.Фото: Департамент информационной политики области.