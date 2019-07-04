Дмитрий Азаров в Москве проводит очередное, пятое заседание рабочей группы Госсовета по культуре

94

Сегодня в ходе командировки в Москву Губернатор Самарской областипроводит очередное, пятое заседание рабочей группы Госсовета по культуре. В работе участвует руководство Минкульта РФ, главы и руководители министерств российских регионов, а также известные деятели отечественной культуры.Традиционно заседание рабочей группы началось с отчёта об исполнении протокольных поручений, данных на предыдущих встречах. Такую практику сделал обязательной председатель РГ Госсовета Дмитрий Азаров. Это позволяет чётко отслеживать сроки и качество исполнения поставленных задач, сообщает Департамент информационной политики региона.