Дмитрий Азаров поддержал финалистов регионального этапа окружного проекта «Театральное Приволжье»
28 ноября 2019 12:16
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В преддверии проведения финального голосования по выбору лучшего школьного и студенческого театральных коллективов ПФО фестиваля-конкурса «Театральное Приволжье» в самарском театре оперы и балета состоялся показ спектакля студентов самарского института культуры «Аленький цветочек» – одного из победителей регионального этапа. Посмотреть спектакль, а также пообщаться с артистами и режиссёром пришли Губернатор Дмитрий Азаров, главный федеральный инспектор по Самарской области Владимир Купцов, а также депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.
Перед спектаклем глава региона встретился с актёрами. Он поинтересовался у студентов, как часто они играют этот спектакль. «Наша жизнь теперь делится на нормальную и «Аленький цветочек», – пошутили студенты.
С момента премьеры спектакль уже был показан больше 30 раз, становился участником фестивалей, в том числе, международного фестиваля в Евпатории этим летом.
За пять минут до начала актёры и режиссёр, традиционно взявшись за руки, встали в круг и пожелали успешного показа. На это раз к актёрскому ритуалу присоединился и Губернатор, пожелав молодым исполнителям удачи? сообщает пресс-служба облправительства.
«Спектакль уже является победителем конкурса «Театральное Приволжье», и мы надеемся, что с вашей поддержкой он добьётся большего признания, – обратился Дмитрий Азаров к зрителям. – Я очень рад, что конкурс проходит у нас так масштабно и особенно рад, что ощущается мощный интерес к искусству театра не только у участников, но у многих школьников, студентов, молодых учёных и рабочих».
Губернатор также напомнил, что в последние годы многие театры Самарской области добились значительных успехов, в регионе реконструируются существующие и появляются новые сценические площадки. «В рамках национального проекта «Культура», инициированного президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, мы реконструируем, ремонтируем и организуем новые площадки для театров. Безусловно, важно, что создаются новые формы, такие как виртуальные концертные залы, передвижные библиотеки. Это востребовано временем, молодым поколением граждан России, которые зачастую могут знакомиться с постановками, находясь у экрана компьютера. Но как же важно, чтобы люди приходили в театр, только здесь можно почувствовать настоящую силу искусства».
В спектакле «Аленький цветочек» Александра Мальцева молодые актёры не только демонстрируют драматическую игру, но также прекрасный вокал и хореографию. Актёры изображают птиц и зверей, деревья и сказочный дворец, где живёт Чудовище. Образ аленького цветочка передаётся движением множества девичьих рук и светом.
Напомним, что проект «Театральное Приволжье» стартовал в апреле 2019 года. «В Приволжском федеральном округе ведётся работа по поддержке самых разных инициатив, связанных с театральной деятельностью, но особое внимание уделяется молодёжи и её вовлечению в театральную среду», – отметил полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров на открытии проекта в День театра. Записи всех спектаклей-финалистов из 14 субъектов ПФО, прошедших региональный отбор, опубликованы на официальном сайте фестиваля театральноеприволжье.рф. Школьные и студенческие постановки самого яркого молодёжного проекта Года Театра в России – фестиваля «Театральное Приволжье» – посмотрели более 100 тысяч человек. В спектаклях приняли участие более 7 тысяч молодых актёров, школьников и студентов из всех регионов ПФО. Общее число просмотров видео-контента на YouTube-канале Фестиваля достигло 35 тысяч.
Оценить мастерство юных артистов и проголосовать за лучшую театральную постановку Приволжского федерального округа смогут все желающие, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 350-35-43 и в тональном режиме набрав порядковый номер лучшей, по их мнению, постановки. Один номер – один голос за студенческий и один голос за школьный спектакли. Учитывается голос, отданный при первом звонке. Для большей объективности и прозрачности конкурсного отбора действует правило – проголосовать можно за любую постановку, кроме спектакля своего региона. У каждого спектакля свой порядковый номер: от 1 до 14 у студенческих, от 15 до 28 у школьных; самарские спектакли идут под номерами 12 и 26. Голосование начнётся 29 ноября в 14.00 по самарскому времени и продлится ровно сутки. Имена победителей станут известны 30 ноября во время онлайн-трансляции на официальном сайте фестиваля. В режиме онлайн зрители увидят подсчёт и оглашение итогов голосования.
«Замечательно, что так активно движется «Театральное Приволжье», – сказал Александр Хинштейн, – жаль, что мы не можем голосовать за самарские спектакли, у нас их целых два, и «Аленький цветочек» имеет прямые самарские корни. Но я призываю всех неравнодушных, наших соседей-волжан принять участие в этом проекте, поддержать самарских ребят, а жителям нашего региона также проголосовать за действительно достойных».
Театральный фестиваль-конкурс реализуется в Приволжском федеральном округе впервые, проводится по инициативе и под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова, в Самарской области конкурс получил личную поддержку Главы региона Дмитрия Азарова. Фестиваль проходит в три этапа – региональный, окружной и финальный. В Самарской области победителями регионального этапа стали спектакли «Аленький цветочек» (Самарский государственный институт культуры) и среди школьных коллективов – спектакль «Тайна серого замка, или каникулы с привидениями» Детской школы искусств №6 (образцовая эстрадная студия «Дорога добра»).
За время регионального и окружного этапов фестиваль стал большим социальным проектом. Его участники показывали свои спектакли в детских домах и домах престарелых, проводили квесты по мотивам спектаклей, театральные перформансы и «баттлы», мастер-классы, флешмобы, театральные марафоны и эстафеты, творческие встречи и круглые столы.
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