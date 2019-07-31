День дружбы прошел в Историческом парке «Россия - Моя история» в Самаре

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Человеком мира почувствовал себя в этот день каждый - в мультимедийном парке "Россия - Моя история". Счастливый вторник на этот раз совпал с международным Днем дружбы. О взаимовыручке и поддержке в истории говорили на экскурсии. Как дружба помогает в спорте - посетители не только узнали, но и сами ощутили на мастер-классе от ABADA-CAPOEIRA в Самаре.Гости выучили основные движения и шаги, несложные слова песен на бразильском и португальском, открыли для себя историю необычных музыкальных инструментов. Итак, высокий барабан атабаке, на таких играли африканские шаманы, задает ритмы. Агого, напоминающий погремушку, добавляет музыке красок. А еще беринбау, похожий на древний лук - в ответе за темп танцевального боя, кстати, вибрацию на единственной струне создает высушенная тыква.Показательные выступления чемпионов России и Европы вдохновили гостей, укрепив в стремлении к здоровому образу жизни.Развитию творческих способностей способствовал мастер-класс по правополушарному рисованию с художником Татьяной Ильиной.Желающие проявили фантазию в создании герба своей семьи! Ведь друзья - это семья, которую мы выбираем, говорили участники праздника.Следующий "Счастливый вторник" - 6 августа. Узнаем историю русского флота, создадим собственную флотилию и отправим корабли в путешествие по мультимедийной реке.