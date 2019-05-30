Чувашский праздник Акатуй отметят в Самарской области

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1 июня в районном Доме культуры села Елховка Елховского района Самарской области (ул. Советская, дом 26) состоится ХХII областной чувашский национальный праздник Акатуй. Торжественное открытие мероприятия в 11.00.Акатуй - праздник, который объединяет жителей городов и сел, людей разных поколений, собирающихся вместе, чтобы отметить окончания весенних полевых работ и начало лета. Праздник проводится в тех районах Самарской области, где компактно проживают чуваши.Первый Акатуй отметили в 1997 году в Челно-Вершинах Шигонского района. 22-ой Акатуй в этом году соберет гостей в селе Елховка Елховского района.Главной целью мероприятия являются сохранение, возрождение и популяризация чувашской национальной культуры, повышение творческой активности чувашских фольклорных коллективов и индивидуальных исполнителей Самарской области, развитие интереса зрительской аудитории к чувашской национальной культуре, а также укрепления межнационального единства.В рамках праздника состоится чествование передовиков сельского хозяйства, награждение победителя областного конкурса «Чуваш года» («Пултарулла, хаватла чаваш»), гостей мероприятия ждет большой праздничный концерт чувашских коллективов художественной самодеятельности Самарской области, разнообразные выставки - декоративно-прикладного творчества, изобразительного искусства фотовыставка и, конечно, выставка-конкурс чувашских национальных блюд. В программе также соревнования по чувашской национальной борьбе «Кёрешу», соревнования по гирям, чувашские народные игры и забавы, дискотека.Торжественное открытие ХХII областного чувашского национального праздника Акатуй начнется в 11.00. Начало работы выставок в 10.00.Организаторы мероприятия – министерство культуры Самарской области, администрация муниципального района Елховский, региональная общественная организация «Самарское областное чувашское культурное общество «Пехиль» («Благословение») при поддержке государственного казенного учреждения Самарской области «Дом дружбы народов».3+