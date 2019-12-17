Бесплатные новогодние представления и детские елки пройдут в самарских торговых центрах
17 декабря 2019 09:59
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На территории ТК "Амбар" новогодние елки пройдут 21 и 28 декабря. В этом году праздник и шоу-программа с Дедом Морозом и Снегурочкой состоится на открытом воздухе. 21 декабря в программе помимо конкурсов и новогодних представлений будут баянисты с виртуозным музыкальным выступлением, а 28 декабря - брейк данс шоу.
Время и место проведения Ёлок:
Парковка в зоне фудкорта (Большая новогодняя ёлка)
21 декабря с 14:00 до 17:00
28 декабря с 15.00 до18.00
В ТРК "Московский" пройдет семь развлекательных мероприятий – в декабре и январе.
Посетителей будут развлекать Дед Мороз и Снегурочка, анимационная программа, конкурсы. ТРК подготовил много подарков для детей и взрослых.
Время и место проведения Ёлки:
Зона фудкорта
26 - 29 декабря с 13:00 до 16:00
3-5 января с 13:00 до 16:00
В ТРЦ "МегаСити" яркое новогоднее мероприятие пройдет 22 декабря. В программе помимо развлекательной программы анимационное шоу, конкурсы для детей и приятные сюрпризы для всех участников.
Время и место проведения Ёлки:
Зона фудкорта
22 декабря с 13:00 до 16:00
В ТК "Гудок" праздник пройдет возле большой центральной ёлки. Торговый комплекс подготовил развлекательную программу для детей разного возраста: конкурсы с Дедом Морозом и Снегурочкой, бумажное шоу, анимационная программа.
Время и место проведения Ёлки:
Ёлка у центрального входа в ТК «Гудок»
21 декабря с 14:00 до 17:00
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