Бесплатные новогодние представления и детские елки пройдут в самарских торговых центрах

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На территории ТК "Амбар" новогодние елки пройдут 21 и 28 декабря. В этом году праздник и шоу-программа с Дедом Морозом и Снегурочкой состоится на открытом воздухе. 21 декабря в программе помимо конкурсов и новогодних представлений будут баянисты с виртуозным музыкальным выступлением, а 28 декабря - брейк данс шоу.Время и место проведения Ёлок:Парковка в зоне фудкорта (Большая новогодняя ёлка)21 декабря с 14:00 до 17:0028 декабря с 15.00 до18.00В ТРК "Московский" пройдет семь развлекательных мероприятий – в декабре и январе.Посетителей будут развлекать Дед Мороз и Снегурочка, анимационная программа, конкурсы. ТРК подготовил много подарков для детей и взрослых.Время и место проведения Ёлки:Зона фудкорта26 - 29 декабря с 13:00 до 16:003-5 января с 13:00 до 16:00В ТРЦ "МегаСити" яркое новогоднее мероприятие пройдет 22 декабря. В программе помимо развлекательной программы анимационное шоу, конкурсы для детей и приятные сюрпризы для всех участников.Время и место проведения Ёлки:Зона фудкорта22 декабря с 13:00 до 16:00В ТК "Гудок" праздник пройдет возле большой центральной ёлки. Торговый комплекс подготовил развлекательную программу для детей разного возраста: конкурсы с Дедом Морозом и Снегурочкой, бумажное шоу, анимационная программа.Время и место проведения Ёлки:Ёлка у центрального входа в ТК «Гудок»21 декабря с 14:00 до 17:000+