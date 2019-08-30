Артисты оркестра Самарского театра оперы и балета выступят в Санкт-Петербурге
30 августа 2019 11:58
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Первого сентября артисты оркестра Самарского академического театра оперы и балета примут участие в акции «Юбилей гимна России», которая пройдет в Санкт-Петербурге на одном из крупнейших стадионов России – «Газпром Арене». В честь 75-летия музыки Александра Александрова гимн России прозвучит в исполнении сводного оркестра рекордного размера.
В его состав войдут музыканты из 85 регионов России, в том числе более 70 исполнителей из Самары. Ожидается, что общее число оркестрантов достигнет десяти тысяч человек, а сопровождать своей игрой они будут сорокатысячный сводный хор.
Музыкальная подготовка к акции проводится под руководством народного артиста России, музыкального редактора современного исполнения гимна России Павла Овсянникова. Руководить коллективом будет художественный руководитель Мариинского театра, председатель Всероссийского хорового общества, маэстро Валерий Гергиев.
Для участия в исполнении гимна в составе оркестра или хора приглашаются все желающие: как профессиональные исполнители, так и молодежные, общественные организации, волонтеры, футбольные болельщики и зрители. Регистрация участников проводится на официальном сайте мероприятия.
Акция станет самым массовым живым исполнением гимна России в истории.
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