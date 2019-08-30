Артисты оркестра Самарского театра оперы и балета выступят в Санкт-Петербурге

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Первого сентября артисты оркестра Самарского академического театра оперы и балета примут участие в акции «Юбилей гимна России», которая пройдет в Санкт-Петербурге на одном из крупнейших стадионов России – «Газпром Арене». В честь 75-летия музыки Александра Александрова гимн России прозвучит в исполнении сводного оркестра рекордного размера.В его состав войдут музыканты из 85 регионов России, в том числе более 70 исполнителей из Самары. Ожидается, что общее число оркестрантов достигнет десяти тысяч человек, а сопровождать своей игрой они будут сорокатысячный сводный хор.Музыкальная подготовка к акции проводится под руководством народного артиста России, музыкального редактора современного исполнения гимна России Павла Овсянникова. Руководить коллективом будет художественный руководитель Мариинского театра, председатель Всероссийского хорового общества, маэстро Валерий Гергиев.Для участия в исполнении гимна в составе оркестра или хора приглашаются все желающие: как профессиональные исполнители, так и молодежные, общественные организации, волонтеры, футбольные болельщики и зрители. Регистрация участников проводится на официальном сайте мероприятия.Акция станет самым массовым живым исполнением гимна России в истории.