Академический симфонический оркестр Самарской филармонии выехал на гастроли в Испанию

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Утром, 23 декабря 2019 г. Академический симфонический оркестр Самарской филармонии и маэстро Михаил Щербаков выехали на гастроли в Испанию. Гастроли проводятся при поддержке Правительства Самарской области, под личным патронатом Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.В 07:00 от здания Самарской филармонии в аэропорт «Курумоч» отправились автобусы с музыкантами симфонического оркестра. В 10:50 борт с Симфоническим оркестром вылетел в Москву. Из столицы России артисты отправятся в Барселону, где с 25 декабря 2019 г. в лучших концертных залах Испании - знаменитом оперном театре Liceu Opera Barcelona, а также в Palau de la Música Catalana будут проходить гастрольные выступления коллектива. Академический симфонический оркестр Самарской филармонии даст 19 концертов, в которых прозвучат шедевры мировой классики. Новый год Симфонический оркестр Самарской филармонии встретит в Барселоне.Гастрольный тур самарских музыкантов продлится до 12 января 2020 г. 15 января артисты должны вернуться в Самару.Новые концертные программы, подготовленные оркестром для зарубежных гастролей, после возвращения на Родину будут исполнены для самарской публики.Художественный руководитель и главный дирижер Самарской филармонии, народный артист РФ Михаил Щербаков перед отлетом отметил: «Эта поездка для нас - новое вдохновение, новые рубежи и возможность предстать перед самарской публикой в новом качестве».