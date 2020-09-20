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25 сентября закрытие Международного фестиваля искусств «Шостакович. Самарское время. DSCH»

20 сентября 2020 17:34
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На сцене филармонии выступит Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского под управлением маэстро Владимира Федосеева.

25 сентября закрытие Международного фестиваля искусств «Шостакович. Самарское время. DSCH»

25 сентября в 18.30 в Самарской государственной филармонии состоится Закрытие Международного фестиваля искусств «Шостакович. Самарское время. DSCH». На сцене филармонии выступит Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского под управлением маэстро Владимира Федосеева.

Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского основан в 1930 году как оркестр при Всесоюзном комитете по радиовещанию (ВРК). Огромную роль на раннем этапе становления оркестра сыграли А. И. Орлов и Н. С. Голованов. При Голованове коллектив приобрел статус одного из лучших советских симфонических оркестров.

За пультом дирижера в разное время стояли Леопольд Стоковский, Евгений Мравинский, Оскар Фрид, Курт Зандерлинг, с оркестром выступали Эмиль Гилельс, Маргарита Федорова, Юрий Башмет, Гидон Кремер и многие другие известные дирижеры и исполнители. В исполнении оркестра впервые прозвучал ряд сочинений Д. Шостаковича, А. Хачатуряна, Б. Чайковского, Г. Свиридова, О. Тактакишвили и других композиторов-современников. В 1974 году оркестр возглавил В. И. Федосеев, под его управлением проходят гастроли оркестра в разных городах мира, коллектив принимает участие в международных фестивалях.

Оркестр представит программу, посвященную дню рождения композитора Д. Д. Шостаковича:

Д. Д. Шостакович. Симфония № 5 ре мино.

П. И. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».

Художественный руководитель и главный дирижер – народный артист СССР Владимир Федосеев, передает culture.gov.ru.

 

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Комментарии

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18 сентября 2020  14:42 
Дмитрий Азаров: «Поволжская агропромышленная выставка даст мощный импульс развитию АПК Самарской области»
Поволжская агропромышленная выставка стала эффективной площадкой для распространения передового опыта, демонстрации современных аграрных технологий, а также... Экономика региона
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Прямая речь/Интервью
Политолог Дмитрий Орлов:
13 сентября 2020  12:22 
Политолог Дмитрий Орлов: "Власти Самарской области обеспечили законность и легитимность выборов"
По мнению эксперта, основная заслуга в этом лежит на губернаторе Дмитрии Азарове. Выборы в Самарской области
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О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова.
12 сентября 2020  18:37 
Координатор наблюдателей в Промышленном районе: "Никаких жалоб не поступало, настроение у избирателей приподнятое"
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова. Социум
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Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было.
12 сентября 2020  18:22 
Наблюдатель Анастасия Волкова: "Явка хорошая, избирателей намного больше, чем в прошлые годы" Юлия Богданова
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было. Социум
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Новости Тольятти
18 сентября 2020  11:17
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 4,90%
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 4,90%
Напряженность на рынке труда составила  2,4 чел. на 1 свободное рабочее место. Новости Тольятти
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17 сентября 2020  14:08
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую, Самарскую, Оренбургскую области и ряд других регионов России.
Автопробег на метановых автомобилях прибыл на производство резидента технопарка «Жигулевская долина» -  ГК «АТС»
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую,... Новости Тольятти
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15 сентября 2020  11:11
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
В общей сложности вакцинации от гриппа и ОРВИ подлежат 6478 педагогов муниципальных образовательных учреждений. Новости Тольятти
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