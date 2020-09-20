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25 сентября закрытие Международного фестиваля искусств «Шостакович. Самарское время. DSCH»

25 сентября в 18.30 в Самарской государственной филармонии состоится Закрытие Международного фестиваля искусств «Шостакович. Самарское время. DSCH». На сцене филармонии выступит Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского под управлением маэстро Владимира Федосеева.

Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского основан в 1930 году как оркестр при Всесоюзном комитете по радиовещанию (ВРК). Огромную роль на раннем этапе становления оркестра сыграли А. И. Орлов и Н. С. Голованов. При Голованове коллектив приобрел статус одного из лучших советских симфонических оркестров.

За пультом дирижера в разное время стояли Леопольд Стоковский, Евгений Мравинский, Оскар Фрид, Курт Зандерлинг, с оркестром выступали Эмиль Гилельс, Маргарита Федорова, Юрий Башмет, Гидон Кремер и многие другие известные дирижеры и исполнители. В исполнении оркестра впервые прозвучал ряд сочинений Д. Шостаковича, А. Хачатуряна, Б. Чайковского, Г. Свиридова, О. Тактакишвили и других композиторов-современников. В 1974 году оркестр возглавил В. И. Федосеев, под его управлением проходят гастроли оркестра в разных городах мира, коллектив принимает участие в международных фестивалях.

Оркестр представит программу, посвященную дню рождения композитора Д. Д. Шостаковича:

Д. Д. Шостакович. Симфония № 5 ре мино.

П. И. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».

Художественный руководитель и главный дирижер – народный артист СССР Владимир Федосеев, передает culture.gov.ru.