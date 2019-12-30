85 музыкантов будут представлять свои регионы на всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда»

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Имя нового победителя зрители телеканала «Звезда» узнают в новогодние праздники.Представить на проекте Самарскую область выпала честь певцу,Участники споют новые песни и проверенные временем хиты, но в своей индивидуальной манере.В финале судьи определяют победителя. Но телезрители могут не согласиться с мнением звездного жюри и выбрать свою «Новую Звезду-2020» с помощью масштабного голосования.Всероссийский вокальный конкурс «Новая Звезда» - это первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие все 85 регионов России. 85 самых сильных исполнителей. 85 истинных талантов из разных частей страны. Они впервые соберутся на одной сцене и будут сражаться за свой родной край.Масштабное голосование телезрителей по всей Российской Федерации и мнение знаменитых экспертов в области музыки определит двух победителей проекта.Эфиры:-первый тур — 31 декабря 2019-полуфиналы — 2 и 3 января 2020- финал — 4 января 2020 годаЗрительское голосование за полуфиналистов начнётся 3 января, по завершению второго полуфинала до 12 января включительно, передает пресс-служба облправительства.