30 июня в Самаре пройдет всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»

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Фестиваль начнется с 15.30 парадом оркестров по улице Куйбышева. Коллективы музыкантов, группы барабанщиц и мажореток под звуки праздничных маршей пройдут от площади Революции до Струковского сада.По ходу движения парада участники фестиваля будут останавливаться и показывать дефиле и плац-концерты. Фестивальные программы состоятся с 17 часов сразу на трех площадках – в Струковском саду, на Некрасовском и Маяковском спусках самарской набережной. В 19.30 все участники фестиваля соберутся в историческом Струковском саду, чтобы вместе исполнить любимый вальс – «На сопках Маньчжурии».В фестивале принимают участие ведущие духовые оркестры России - из Нижнего Новгорода, Саратова, Самарской области, Оренбурга, других городов, а также коллективы барабанщиц и мажорет-спорта, в числе которых один из лучших коллективов Европы группа барабанщиц и мажореток «Держава» из Уфы.Напомним, согласно исследованиям искусствоведов и историков, первое исполнение вальса военным оркестром 214-го Мокшанского полка, расквартированного в Самаре, состоялось в Струковском саду весной 1907 года. Новый вальс вызвал горячий прием горожан и сделал Илью Шатрова очень популярным. В тот же год в магазине Оскара Кнауба началась продажа первого тиража нот вальса, который был раскуплен мгновенно. Фирма «Зонофон» выпустила граммофонную пластинку вальса в исполнении духового оркестра. К концу 1910 года было продано более 15 тысяч пластинок, что для начала ХХ века было гигантской цифрой. Сегодня вальс «На сопках Маньчжурии» - один из музыкальных символов России.Фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии» проходит в рамках общественного проекта «Культурное сердце России», передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации