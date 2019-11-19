23 и 24 ноября в Самаре в Музее Модерна пройдут показы французских фильмов виртуальной реальности
19 ноября 2019 19:46
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Он пройдет в 5 российских городах и 23-24 ноября состоится в Самаре в рамках Международного фестиваля «Французская осень», организованного «Альянс Франсез Самара».
Фестиваль "Culture VR : FR" предназначен не только для тех, кто следит за новыми видами технологического искусства, но и для самой широкой публики, который интересно получить уникальный опыт погружения в этот виртуальный мир, где происходит синтез различных искусств: кино, анимации и новых цифровых технологий.
Помимо демонстрации фильмов в программе фестиваля - лекции и мастер-классы.
В Самаре показы пройдут в Музее модерна 23 и 24 ноября. Получасовые сеансы будут организованы с 10 до 18 часов. Для участия необходима предварительная регистрация по тел. 333-24-98 и тел. 270- 85-13. Стоимость участия – 100 руб.
23 ноября в 17.00 в Музее Модерна пройдет встреча с режиссерами одного из фильмов, предлагаемых к показу, «Обреченные играть» Андресом Ярахом и Гордоном. Вход на встречу свободный, передает пресс-служба фестиваля.
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Процесс поэтапный - с завтрашнего дня отапливаться будет весь парк электротранспорта – это порядка 180 трамваев и 125 троллейбусов. Социум
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19 ноября 2019 19:01
Здесь есть на что посмотреть. Сенсорные терминалы с игровым и развивающим модулями, графические планшеты и электронные книги, а также компьютерный класс. Социум
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Здравоохранение
19 ноября 2019 20:36
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18 ноября 2019 17:06
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