23 и 24 ноября в Самаре в Музее Модерна пройдут показы французских фильмов виртуальной реальности

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Цифровые технологии, в частности иммерсивная реальность, одна из новых сфер креативной культуры, которой Французский институт в России уделяет особое внимание. 25 октября передвижной фестиваль "Culture VR: FR", предлагающий программу фильмов виртуальной реальности французского производства, стартовал в Москве.Он пройдет в 5 российских городах и 23-24 ноября состоится в Самаре в рамках Международного фестиваля «Французская осень», организованного «Альянс Франсез Самара».Фестиваль "Culture VR : FR" предназначен не только для тех, кто следит за новыми видами технологического искусства, но и для самой широкой публики, который интересно получить уникальный опыт погружения в этот виртуальный мир, где происходит синтез различных искусств: кино, анимации и новых цифровых технологий.Помимо демонстрации фильмов в программе фестиваля - лекции и мастер-классы.В Самаре показы пройдут в Музее модерна 23 и 24 ноября. Получасовые сеансы будут организованы с 10 до 18 часов. Для участия необходима предварительная регистрация по тел. 333-24-98 и тел. 270- 85-13. Стоимость участия – 100 руб.23 ноября в 17.00 в Музее Модерна пройдет встреча с режиссерами одного из фильмов, предлагаемых к показу, «Обреченные играть» Андресом Ярахом и Гордоном. Вход на встречу свободный, передает пресс-служба фестиваля.