25 декабря начинает работу «Клуб Третьяковки в Самаре»

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Третьяковка в Самаре продолжает расти и развиваться. В дополнение к офису Филиала и образовательному центру здесь открывается «Клуб Третьяковки» (первый этаж, ул. Фрунзе 102б).

Клуб — дружественное интеллектуальное пространство, объединяющее магазин, кофейню и библиотеку. В нем можно будет приобрести книгу или арт-сувенир, выпить кофе, полистать альбом по искусству в читальном зале, встретиться с друзьями.

Клубный магазин предложит своим гостям книги и сувениры, представляющие коллекцию Третьяковки. Подарочные издания, альбомы, календари, каталоги выставок — ассортимент для тех, кто ценит «культурные подарки».

Магазин предложит товары под брендом Третьяковки для посетителей разных интересов, возрастов и уровней достатка — одежду, аксессуары, подарки с символикой галереи и фрагментами знаменитых полотен.

Также в продаже планируется выставить продукты коллабораций с местными художниками — авторские сувениры, арт-подарки.

Особое настроение в Клубе будет создавать кофейня, которая предложит не только кофе, завтраки и десерты, но и предоставит гостям возможность комфортного общения.

В читальном зале Клуба гости найдут наборы литературы по искусству, архитектуре, дизайну.

25 декабря в 12:00 магазин, кофейня и читальный зал, объединенные в Клуб Третьяковки, откроют свои двери для посетителей.