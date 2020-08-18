17 августа в САТОБ состоялись два концерта в рамках тура Валерия Гергиева и Симфонического оркестра Мариинского театра

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Традиционно один из концертов Мариинки стал благотворительным, это дар музыкантов медицинским работникам региона в благодарность за неоценимый вклад в борьбе с коронавирусной инфекцией.Государственный академический Мариинский театр и Самарский академический театр оперы и балета связывают годы успешного сотрудничества. Выступлением симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева Самарский академический театр оперы и балета открылся в 2010 году после масштабной реконструкции. С этого времени на его сцене проходили концерты Московского Пасхального фестиваля, а также музыкальные фестивали «Мстиславу Ростроповичу» и «Мариинский».За годы насыщенной жизни музыкальные фестивали с участием симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева стали не просто значимым событием культурной жизни региона, но и настоящим праздником высокой музыки, дающим возможность для встречи публики с артистами мировой сцены и молодыми, талантливыми музыкантами.Музыкальный фестиваль с участием симфонического оркестра Мариинского театра был впервые организован в 2008 году по инициативе художественного руководителя и директора Мариинского театра маэстро Валерия Гергиева и ежегодно проводится при поддержке Правительства Самарской области.Фестиваль проводится в целях сохранения и развития общемировых и национальных культурных ценностей, приобщения к ним зрительской аудитории Самарской области, пропаганды достижений российского и мирового музыкального искусства в Российской Федерации и за рубежом, всестороннего укрепления культурных связей между народами.Концепция фестиваля, осуществляемая Валерием Гергиевым, стала отражением творческих и просветительских принципов маэстро. Мероприятия фестиваля на несколько дней превращают Самару в музыкальную столицу мира. Здесь звучат значительнейшие музыкальные произведения, шедевры русской и зарубежной классики – симфонии Чайковского, Малера, Шостаковича, Рахманинова, Щедрина. Помимо симфонического оркестра Мариинского театра, Брасс-ансамбля и хора Мариинского театра, участниками фестиваля в разные годы становились выдающиеся музыканты: скрипачки Анне-Софи Муттер и Алена Баева, альтист Юрий Башмет, пианисты Александр Торадзе, Даниил Харитонов, Мирослав Култышев и Люка Дебарг, виолончелистка Татьяна Васильева, пианист и дирижер Игнат Солженицын, тенор Саймон ОʼНил, солисты оперной труппы Мариинского театра: Елена Витман, Ольга Бородина, Злата Булычёва и другие. Среди почетных гостей форума значились друзья и коллеги Мстислава Ростроповича – Майя Плисецкая, Родион Щедрин, Наталья Солженицына, София Губайдулина.В рамках тура 2020 года музыканты уже посетили Тверь, Москву, Великий Новгород, Тихвин, село Спасское-Лутовиново Орловской области, посёлок Поныри Курской области и Воронеж. Тур продлится до 20 августа.На самарских концертах любителям музыки были представлены произведения Мендельсона, Рахманинова, Римского-Корсакова, Мусоргского.От имени Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова маэстро приветствовал первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.«Музыкальные фестивали с Вашим участием, участием прославленного оркестра Мариинского театра дарят жителям региона уникальную возможность встречи с выдающимися исполнителями, заслужившими мировое признание. От лица всех жителей Самарской области благодарю Вас за этот праздник музыки и искусства, за Вашу большую просветительскую деятельность», — сказал, обращаясь к маэстро Валерию Гергиеву, председатель областного Правительства, передает пресс-служба облправительства.