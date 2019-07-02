Выставка «Волга от истока до устья» откроется на Старой набережной в Самаре

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2 июля 2019 года в 18:00 на Первой очереди Самарской набережной (Красноармейский спуск) состоится торжественное открытие выставки «Волга – от истока до устья с высоты птичьего полета».Выставка подготовлена самарскими пилотами-фотохудожниками Андреем Востровым и Валерием Безрученко и посвящена 10-летию ТРК «Губерния» и организована при поддержке Правительства Самарской области.Авторы 204 снимков работали над проектом на протяжении трех лет. Пилоты преодолели по воздуху расстояние в 60 тысяч километров (а это полторы длины экватора Земли). Волжские пейзажи и красота русской природы представлены на фотоработах художников в новом ракурсе.В программе вечера – творческая встреча с авторами снимков Андрем Востровым и Валерием Безрученко, а также концерт самарской группы Bambozza («Бамбозза»). Вход на открытие выставки свободный.Ранее экспозиция была представлена на площади Славы, а теперь переехала в живописное место на берег Волги.Работа выставки на Старой набережной продлится до 28 июля 2019 года.0+