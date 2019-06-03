Всероссийский театральный марафон прошел в Самаре

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1 и 2 июня в Самарском академическом театре оперы и балета состоялся самарский этап грандиозного театрального марафона, охватывающего все регионы нашей страны. В фойе, рекреациях и колонном зале открылись театральные выставки, экскурсанты побывали на «Дне рождения театра», желающие сфотографировались на память в фотозоне.Символ Года театра врио министра культуры Самарской области Сергею Филиппову в торжественной обстановке передала и.о. министра культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко.Самара — последний пункт марафона в Поволжье. 5 июня Самарский театр кукол отправится на гастроли в Воронеж и передаст символ Года театра Центральному федеральному округу.«На несколько дней Самара стала театральной столицей России. Театральный марафон – это уникальное событие для жизни России. И проведение его в Год театра – это поистине историческое событие», - отметил Сергей Филиппов.«Марафон соединил театры, прекрасные творческие коллективы, давая возможность общаться, видеть друг друга, показывать свое искусство зрителям из других регионов», - подчеркнула Евгения Шевченко.В рамках марафона Оренбургский театр музкомедии показал три мюзикла: премьеру 2018 года – мюзикл Кима Брейтбурга «Джейн Эйр» по культовому роману Шарлотты Бронте, мюзикл Максима Дунаевского «Аленький цветочек», премьера которого в 2016 году была приурочена к 225-летию со дня рождения писателя Сергея Аксакова, и мюзикл Кима Брейтбурга «Дубровский», созданный по одноименному произведению Александра Пушкина.Напомним, что Театральный марафон стартовал 18 января во Владивостоке. С 23 апреля проходит его приволжский этап – он начался в Нижнем Новгороде и охватывает 14 городов ПФО. В его рамках драматические и музыкальные театры региона показывают свои лучшие спектакли новой аудитории. В декабре марафон закончится в Калининграде.