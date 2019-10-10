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Новости /  Общество /  Культура  

В самарской кирхе сыграют Баха

10 октября 2019 11:27
63
В самарской кирхе сыграют Баха
Слушатели получат возможность услышать орган в ансамбле сразу с тремя инструментами.

Самарская кирха приглашает на Вечер камерной и органной музыки “И.С. Бах: сонаты, концерты, фантазии”, который состоится 25 октября в 18.30.
И.С. Бах – композитор совершенно неординарный, который является бесспорной грандиозной вершиной и красивейшей жемчужиной мира музыки. На сегодняшний день известно более 1000 музыкальных произведений, написанных Иоганном Себастьяном Бахом в разных жанрах, для разных инструментов и инструментальных составов. Жанр сонаты и концерта во времена И.С. Баха был чрезвычайно популярен, но немецкий гений оставил поистине уникальные шедевры камерно-инструментальной музыки.
Самарская кирха приглашает заглянуть в мир музыки барокко и разных жанров, в которых работал великий И.С. Бах. Вечер камерной и органной музыки “И.С. Бах: сонаты, концерты, фантазии” – это возможность услышать орган Самарской кирхи в ансамбле сразу с тремя инструментами!
Исполнители:
доцент СГИК Анна Лазанчина (флейта, Самара)
лауреат международных конкурсов «золотой гобой России» Алексей Балашов (гобой, Москва)
артист оркестра Самарской филармонии Александр Дарвин (виолончель, Самара)
доцент СГИК Анна Карпова (орган, Самара)
Ведёт концерт кандидат искусствоведения, музыковед Наталья Эскина.

6+

Вход: 400 руб. и 250 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам).
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Комментарии



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