В самарской галерее «Новое пространство» открывается выставка «Приоритеты»
21 ноября 2019 11:01
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26 ноября 2019 г. в 19:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14 А) состоится открытие выставки «Приоритеты», которая познакомит с творчеством двенадцати художников из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Ялты: Андрея Данилова, Алена Даниловой, Ирины Елизаровой, Дениса Елисеенко, Алексея Зуева, Вадима Конева, Елены Куштынова, Елены Макеевой, Евгения Масленникова, Елены Островской, Фаины Ольшевской и Евгении Тарасовой.
Премьера галереи продолжит развивать выбранный в этом году кураторами тренд – представлять в одном выставочном пространстве полотна и произведения декоративно-прикладного искусства, выполненные в совершенно разных техниках и жанрах. Подобные экспозиции не раз вызывали интерес у самарской публики.
«Темой проекта является определение точки отсчета в жизни и в творчестве, – рассуждает руководитель галереи «Новое пространство» Светлана Данилова, – самое главное – кто или что повлияло на этот выбор и дальнейшее развитие в профессиональной деятельности и личной жизни. Выставка познакомит зрителя с работами состоявшихся художников с опытом, умением, знаниями и огромной работоспособностью, которые хотят делиться своим опытом и продолжать учиться».
Вновь экспериментальная выставочная площадка – галерея «Новое пространство» представит рождение синергетического эффекта, который способен возникнуть, благодаря слиянию совершенно разных художественных сред. Ожидается, что разножанровая экспозиция «Приоритеты» представит гостям галереи и библиотеки непохожие миры двенадцати современных художников.
Выставка «Приоритеты» будет работать с 26 ноября до 18 декабря.
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