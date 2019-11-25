В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал

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Праздник музыки и танца снова пришел в Самару: в субботу, 23 ноября в Самарском госуниверситете состоялся Ежегодный студенческий бал. Мероприятие проводится с 2008 года, тщательно готовится и уже стало традиционным. Несколько сотен студентов Самарского университета и приглашенных гостей разного возраста собрались в помещении вузовского манежа, чтобы погрузиться в поистине сказочную атмосферу.Программу составили салонные танцы XIX - XXI веков (полонез, вальс, полька, танго и другие), а также творческие сюрпризы-выступления.На балу царил строгий дресс-код, благодаря которому облик участников радовал глаз - строгий облик кавалеров, роскошные платья дам.Изюминкой бала стал вальс дебютантов. Также выбраны были король и королева бала.Фото: Дильдина Светлана