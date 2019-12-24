В Самарском оперном театре состоится благотворительный новогодний праздник для детей
24 декабря 2019 14:01
82
25 декабря в ГБУК «Самарский академический театр оперы и балета» (г. Самара, пл. Куйбышева, 1) состоится благотворительный новогодний праздник для многодетных, приёмных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Самарской области, а также детей сотрудников правоохранительных органов, погибших или получивших увечья при исполнении служебного долга.
В программе – шоу-программа для детей и взрослых у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой (начало в 10.30), торжественное открытие мероприятия с участием представителей органов власти (начало в 11.00), театрализованное представление «Динь-дон, я Ваша мама!».
В празднике примут участие около восьмисот пятидесяти детей, для которых приготовлены новогодние подарки.
Организатором мероприятия является благотворительный фонд «Радость», ГБУК «Самарский академический театр оперы и балета». Мероприятие проводится при поддержке Правительства Самарской области.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
24 декабря 2019 15:18
Получатели семейной ипотеки могут оформить ипотеку или рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке – 6%. Социум
26
24 декабря 2019 14:20
Первой и важнейшей составляющей работы конвоиров является обязанность оградить от опасности законопослушное население. Социум
72
24 декабря 2019 14:04
Цели мероприятия: укрепление межнационального сотрудничества в области культуры и искусства, ознакомление общественности с ценностями и достижениями... Социум
78
Здравоохранение
24 декабря 2019 13:27
Ранее поступала информация о его низком качестве. Здравоохранение
97
24 декабря 2019 10:31
Все заготовки, сделанные заранее, нужно хранить в холодильнике. Здравоохранение
126
24 декабря 2019 09:59
Пока регистрируется на неэипдемическом уровне. Здравоохранение
139
Новости медицины
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
225
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14992
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14843
Туризм
24 декабря 2019 09:51
Из заграничных направлений в Самаре популярнее всего Турция. Туризм
170
23 декабря 2019 09:53
Наиболее чувствителен к подорожанию сегмент эконом-отдыха. Туризм
184
20 декабря 2019 13:22
Он расположился в ТРК «Московский». Туризм
798
Образование
24 декабря 2019 13:20Возле "Самара Арены" планируют построить межвузовский студгородок
Финансирование будет осуществляться в рамках государственно-частного партнерства. Образование
105
24 декабря 2019 09:43
Число участников проекта по всей России уже достигло 14 миллионов. Образование
161
23 декабря 2019 18:49
«Урок цифры» — это большая федеральная программа, которая направлена на профориентацию современных школьников для вовлечения их в цифровую... Образование
322
Культура
24 декабря 2019 15:25
" Мы приложим все усилия, чтобы представить наше музыкальное искусство." Культура
8
24 декабря 2019 14:33
86-летняя Волчек с 1989 года является художественным руководителем театра "Современник". Культура
62
24 декабря 2019 14:01
В программе – шоу-программа для детей и взрослых. Культура
81
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
186
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15559
Мода
16 декабря 2019 08:46Обручальные кольца 2020: тенденции свадебной моды
Молодожены все реже приходят в ювелирные магазины за гладкими золотыми ободками, и все чаще предпочитают изготовление колец на заказ. Мода
83
28 ноября 2019 22:12Услуги по индивидуальному пошиву одежды
Сегодня в продаже имеется огромное количество вещей, но даже на фоне этого услуги ателье не утрачивают своей актуальности. Мода
121
22 ноября 2019 19:01Трикотаж – виды и особенности
Трикотаж – это вязанная ткань, которая изготавливается из одного либо нескольких видов нитей. Есть несколько видов трикотажной ткани, они отличаются по... Мода
278
Видео
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
445
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
592
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
378
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1147
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
802
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
740
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
450
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
699
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
801
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1055
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2190
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2697
Мероприятия