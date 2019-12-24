В Самарском оперном театре состоится благотворительный новогодний праздник для детей

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25 декабря в ГБУК «Самарский академический театр оперы и балета» (г. Самара, пл. Куйбышева, 1) состоится благотворительный новогодний праздник для многодетных, приёмных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Самарской области, а также детей сотрудников правоохранительных органов, погибших или получивших увечья при исполнении служебного долга.В программе – шоу-программа для детей и взрослых у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой (начало в 10.30), торжественное открытие мероприятия с участием представителей органов власти (начало в 11.00), театрализованное представление «Динь-дон, я Ваша мама!».В празднике примут участие около восьмисот пятидесяти детей, для которых приготовлены новогодние подарки.Организатором мероприятия является благотворительный фонд «Радость», ГБУК «Самарский академический театр оперы и балета». Мероприятие проводится при поддержке Правительства Самарской области.