В Самарском академическом театре оперы и балета оперой «Риголетто» завершается 88-й театральный сезон

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88-й театральный сезон Самарского академического театра оперы и балета завершится 7 июля semi-stage исполнением оперы Джузеппе Верди «Риголетто» (дирижер-постановщик – Евгений Хохлов, режиссер-постановщик – Филипп Разенков).За сезон в театре прошло 204 спектакля, которые посетили 125 тысяч зрителей.САТОБ выпустил 6 премьер: новая хореографическая редакция «Лебединого озера», «Чиполлино», мировая премьера балета-притчи «Три маски короля», сцены из оперы «Богема», «Джанни Скикки» и semi-stage версия «Риголетто».Было проведено 5 фестивалей: XVIII фестиваль классического балета имени Аллы Шелест, фестиваль «Мариинский» под руководством Валерия Гергиева, оперный фестиваль к 160-летию Джакомо Пуччини, самарский этап Московского Пасхального фестиваля, весенний оперный фестиваль «ИМЕНА».Кроме того, Самарский театр принял участие в 3 столичных фестивалях: «Видеть музыку» с оперой «Кармен», «Золотая Маска» и «Летние балетные сезоны».Балет «Эсмеральда» в постановке главного балетмейстера Юрия Бурлаки был номинирован на премию «Золотая Маска» как лучший балетный спектакль и лучшая работа балетмейстера.Помимо этого, театр организовал и участвовал в 11 выставках, 8 лекционно-просветительских мероприятиях, презентации двух книг об оперно-балетном искусстве.89-й сезон откроется 13 сентября премьерой оперы Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам».