В Самарской областной библиотеке подготовят уникальный авторский art-проект

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Галерея «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки разработала новую форму социокультурного краеведческого проекта «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА» и объявляет о его открытии.Уникальный авторский проект объединяет художников, архитекторов, дизайнеров, краеведов, историков, специализирующихся в области регионоведения, чтобы по-новому представить жителям и гостям города старую Самару, а также объекты ее историко-культурного наследия, знакомые с детства или же незаслуженно забытые. Галеристы и кураторы «Нового пространства» приглашают к осмыслению прошлого и настоящего губернской столицы через художественное переживание и свежие образы современных авторов. А краеведы предоставляют подробную информацию о самарских особняках, домиках и зданиях, а еще о выдающихся личностях, которые в них жили или бывали проездом.«По уже сложившейся традиции, мы ставим перед собой сложною, но интересную задачу: на базе богатого краеведческого материала провести пленэрную выставку, где языком образов и метафор будет рассказана история Самары в разные периоды времени, – говорит руководитель галереи «Новое пространство» Светлана Данилова. – Выставочный проект, в основе которого лежит сторителлинг познакомит с художественным взглядом наших современников на старую Самару, предложит определить посыл авторов потомкам. Мы считаем, что переживание художника порождает сопереживание зрителя и, в данном случае, поспособствует глубокому осмыслению ценности историко-культурного наследия родного города, которое порой находится на расстоянии вытянутой руки от нас».В данный момент – с июня 2019 г. по январь 2020 г. – идет подготовительный этап проекта, в рамках которого проходит сбор краеведческого материала, художники выбирают для себя адреса, детально изучают судьбу понравившегося здания и начинают работу.Подробно почитать об условиях участия, а также подать заявку можно в группе проекта: https://vk.com/event183179060.Уже известно, что Алексей Колесов с помощью холста и масла воспоет дом купца Михаила Назарова на ул. Куйбышева, 58. Дизайнер Андрей Шипунов выбрал кухмистерскую фон Вакано на ул. Красноармейской, 4/6. Абстракционист Ирины Тулинцева в технике Fluid Art представит особняк предводителя самарского дворянства Александра Наумова (ныне Самарский дворец детского и юношеского творчества на ул. Куйбышева, 151). О доме купца Юрия Христензена, в котором в конце позапрошлого века располагалась Самарская публичная библиотека, расскажет шаржист Александр Лазарев.Второй, отборочный этап проекта назначен на февраль-март 2020 года. В это время организаторы будут отбирать экспонаты и готовить к изданию красочный «Путеводитель по выставке», в котором представят работы художников в сопровождении соответствующих исторических справок.В итоге, в апреля 2020 г. состоится презентация и открытие авторского социокультурного краеведческого проекта «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА», который станет подарком для Самары и губернии к 160-летнему юбилею Самарской областной универсальной научной библиотеки, ее история неразрывно связана с нашим краем. Познакомиться с выставкой можно будет с апреля по июнь 2020 г.