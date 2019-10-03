В Самарской области начался приём заявок на конкурс «Живая классика»
3 октября 2019 09:57
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1 октября в 85 регионах России и более чем 60 странах мира началась регистрация на Международный конкурс юных чтецов «Живая классика». От участников требуется выбрать отрывок из любимой прозаической книги и, выучив наизусть, прочитать вслух. Финалисты конкурса получают путёвки в Международный детский центр «Артек», а суперфинал проходит на Красной площади в Москве. Правда, чтобы выступить на главной площади страны, нужно преодолеть немало этапов.
Для участников конкурса есть и другие возможности. Так, старшеклассники получат право пройти прослушивание в Театральный институт им. Б. Щукина в своём регионе, после чего лучшие приедут поступать сразу на 2 тур. Льготы при поступлении участникам конкурса также предоставляет ряд других вузов.
Конкурс «Живая классика» дает возможность не только стать частью юношеского читательского движения, но и попробовать себя в роли журналиста и социального проектировщика. За 9 лет количество участников конкурса превысило количество жителей Москвы.
Выбрать книгу участникам поможет специально разработанное тестирование, размещённое на официальном сайте конкурса youngreaders.ru. На этом же сайте открыта официальная регистрация.
Конкурс проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, ГК «Просвещение», компании «Норникель», глав всех регионов РФ.
Подробная информация на официальном сайте конкурса: https://youngreaders.ru/
и в социальных сетях:
https://vk.com/young_readers
https://www.facebook.com/liveclassics.1/
https://www.instagram.com/live_classics
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