В Самаре завершился IV Межрегиональный фестиваль «Волга театральная»
1 октября 2019 13:03
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В понедельник, 30 сентября, в Самаре завершился IV межрегиональный фестиваль «Волга театральная», который проходил в рамках реализации национального проекта «Культура». На восемь дней наш город стал театральным центром Приволжского федерального округа.
Стоит отметить, что «Волга театральная» - это единственный фестиваль в ПФО, объединяющий профессиональные театры. Впервые он прошел в 2013 году по инициативе Дмитрия Азарова, в то время он был мэром Самары и возглавлял Ассоциацию городов Поволжья. С тех пор стало традицией проводить фестиваль раз в два года. Примечательно, что проведение фестиваля в этом году совпало с Годом театра в Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина.
«Волга Театральная» - это конкурсный фестиваль, на нем работает высокопрофессиональное жюри, которое оценивает постановки по десяти номинациям. В этом году в конкурсной программе было представлено 14 спектаклей, поставленных артистами из 10 городов-участников: Самары, Уфы, Арзамаса, Нижнего Новгорода, Перми, Ульяновска, Набережных Челнов, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска. Еще два коллектива выступили вне конкурсной программы - это театр из Штутгарта с постановкой «Игрок» и Читы со спектаклем «Забайкальская кадриль».
«Мне кажется, что сегодня некоторым театрам не хватает доброты и углубления. Я рада, что на этом фестивале попадаются совсем другие спектакли: человеческие, захватывающие, трогающие. Особенно приятно, что их ставят молодые режиссеры – это наша надежда», - отметила театральный критик, кандидат филологических наук, лауреат премии Москвы в области литературы и искусства, председатель жюри Наталья Старосельская.
В фестивале участвовали спектакли, премьеры которых состоялись в течение последних двух театральных сезонов, получившие высокую оценку театральной общественности.
«Еще одна важная составляющая фестиваля – это обмен опытом, возможность заключить договора на обменные гастроли, взаимные постановки. Мы не должны быть разрознены - мы делаем одно дело», - говорит председатель регионального отделения СТД России Владимир Гальченко. - На этом фестивале были представлены театры Самарской губернии. Мне очень приятно, что высокие награды остаются у нас - в Самаре и Тольятти. Это говорит об уровне наших театров на фоне театров Приволжского федерального округа».
За лучшую работу в разных номинациях жюри вручило 19 наград, половина из них останется в Самарской области. А вот Гран-При фестиваля досталось Русскому драматическому театру «Мастеровые» из города Набережные Челны за спектакль «Варшавская мелодия», сообщает горадминистрация.
Спектакли проходили на площадках театра «Самарская площадь», «Камерная сцена», театра юного зрителя «СамАрт», Самарского академического театра драмы имени М.Горького. На собственной площадке представил свой спектакль театр-студия «Грань». Всего за четыре фестивальных периода зрителям было представлено 56 спектаклей, посетителями фестиваля стали более 22 тысяч человек.
«Теперь нам остается ждать следующего, пятого фестиваля. Каждый год мы говорим и не устаем повторять: в Самаре замечательный зритель. Он удивительно все воспринимает. Как и нам, ему нравятся разные спектакли. В этом и есть смысл театра: мы за разным приходим и разное уносим с собой», - добавила Наталья Старосельская.
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