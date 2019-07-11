В Самаре пройдет Молодежный музыкальный фестиваль ТРИЛИСТНИК

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Ирландия удивительная страна.Раньше ее называли Островом святых и ученых.Познакомиться с музыкальной культурой этой далекой страны на Крайнем Западе, узнать о суровых монахах и святых аскетах можно в Загородном парке (площадка на расстоянии 250 метров от центрального входа, слева).В это воскресенье, 14 июля в Загородном парке (им. Горького) 13:00 - 15:00 пройдет Молодежный музыкальный фестиваль ТРИЛИСТНИК, посвященный дню Всех Святых Британии и Ирландии и памяти прот. Алексия Богородцева.В программе:- музыкальные группы "Liffey Folk" (Сызрань) и "Nottingham" (Самара),- мастер-класс по танцам и танцы от школы Irish Dance (Самара)- рассказ о Кельтской Церкви и кельтских святых- праздничное угощение.Место проведения праздника: Загородный парк, площадка на расстоянии 250 метров от центрального входа, слева.Вход и участие бесплатное.6+