В Самаре проходит XII Всероссийский конкурс молодых музыкантов «Созвездие Жигулей»

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С 22 по 26 ноября 2019 года в Самаре проходит XII Всероссийский конкурс молодых музыкантов - исполнителей на народных инструментах имени Д.Г. Шаталова «Созвездие Жигулей».Учредителем Конкурса является Министерство культуры Самарской области, организатор - государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство социокультурных технологий». Партнерскую поддержку в проведении конкурса оказывают Департамент культуры и молодежной политики администрации городского округа Самара, Самарский государственный институт культуры и Самарское музыкальное училище имени Д.Г. Шаталова.Конкурс носит имя прославленного педагога-баяниста XX столетия, заслуженного работника культуры РСФСР Дмитрия Георгиевича Шаталова. Его баянная школа в новом столетии имеет яркое продолжение в лице его воспитанников - учеников.Конкурс проводится по следующим номинациям: «Баян», «Аккордеон», «Домра», «Балалайка», «Классическая шестиструнная гитара». Среди участников и гостей конкурса представители Республики Татарстан, Нижегородской, Саратовской, Самарской областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга. Всего представлено свыше 100 заявок из 45 учебных заведений.В состав жюри Конкурса войдут ведущие специалисты в области исполнительства на народных инструментах из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Красноярска, Самары.Художественный руководитель конкурса - профессор Самарского государственного института культуры, заслуженный работник культуры России, лауреат международных конкурсов, лауреат Губернской премии в области культуры, ученик и последователь школы Д.Г. Шаталова Виталий Максимов. На конкурсе будут исполняться авторские произведения Виталия Максимова для баяна и аккордеона как обязательные конкурсные сочинения.Церемония закрытия состоится 26 ноября 2019 года в 16:00 00 в ДКЖ им. А.С. Пушкина (ул. Льва Толстого, 90). В закрытии примут участие лауреаты конкурса 2019 года и ансамбль «ВолгаFolk band» Самарской государственной филармонии под руководством Дмитрия Буцыкова.