В Самаре откроется выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона»

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26 ноября в 11:00 в музее им. П.В. Алабина (г. Самара, ул. Ленинская, 142) откроется выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона». Уникальная выставка, подготовленная Музеем истории Санкт-Петербурга, впервые в России представит посетителям невероятные богатства Тутанхамона: предметы царского быта, парадную колесницу и вооружение, ковчеги и саркофаги фараона. Главным предметом экспозиции станет золотая погребальная маска – символ роскоши и искусства Древнего Египта.Гости музея увидят более ста копий сокровищ Тутанхамона, выполненных известными музейными реставраторами и художниками. Особое место в экспозиции займут точные копии знаменитой погребальной маски Тутанхамона, грандиозные золотые саркофаги и ковчеги. Эти предметы находятся в Каирском музее и никогда не покидают Египет.На выставке посетителей будут ждать шедевры, которые больше нельзя увидеть даже в Каире – уникальные воспроизведения памятников, которые были значительно повреждены или утрачены. Среди них – реконструкция позолоченной статуи богини Менкарет, несущей Тутанхамона, выполненная под научным руководством российских египтологов.Статуи богов, магические украшения царской мумии и другие сокровища из гробницы Тутанхамона позволят гостям музея понять, насколько хрупки шедевры, входящие в золотой фонд наследия человечества.