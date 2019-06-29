В Камышлинском районе Самарской области стартовал Х Всероссийский сельский Сабантуй
29 июня 2019 12:53
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На площадку Х Всероссийского сельского Сабантуя прибыли почётные гости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров тепло приветствовал Президента республики Татарстан Рустама Минниханова.
На зеленой зоне майдана- все атрибуты Сабантуя. Здесь и лазанье на шест, и национальная борьба кэрэш, и бой мешками на бревне, и ходьба по наклонному столбу, бег в мешках, бег с яйцом и коромыслом, разбивание горшка, перетягивание каната, доставание монеты из катыка!
На празднование Сабантуя приехали не только жители со всего региона, но и татары и башкиры со всей России. К этому знаковому событию было принято решение приурочить открытие бюста знаменитому татарскому поэту, участнику Великой Отечественной, жителю Камышлы Энверу Давыдову. В открытии скульптурной композиции приняли участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, жители села и гости праздника. Только в период жизни в Камышле Энвером Давыдовым было написано более пятидесяти стихотворений и поэм. Бюст в честь выдающегося поэта установили на центральной сельской площади перед районным домом культуры, который носит имя Энвера Давыдова.
Перед тем, как объявить об открытии юбилейного сабантуя, почетные гости прогулялись по тематическим площадкам, осмотрели Самарское, Татарское и Башкирское подворья - постройки, отражающие жизнь, быт, культуру, традиции народов Поволжья и Урала.
Экспозицию Татарского подворья составили промыслы, которым издревле славятся татары. Самарское подворье поделено на три части и рассказывает об истории региона – от создания первой самарской крепости до проведения в нашем регионе игр ЧМ по футболу 2018 года.
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское – уникальные в своём роде постройки, отражающие жизнь, быт, культуру, традиции народов Поволжья и Урала.
В подворье Республики Башкортостан стоит заглянуть в юрту, в которой представлен быт кочевых башкир, национальная кухня, выставка хозяйственной утвари. Здесь идут мастер-классы по приготовлению башкирских блюд, плетению из лыка, ткачеству ковров из шерсти!
Самарское подворье состоит из трёх частей. «Историческая крепость» с прошлым и традициями, «Самара купеческая» с уютными самарскими двориками и просторными площадями и «Устремлённый в будущее» – динамичное пространство с павильонами передовых предприятий
Экспозицию Республики Татарстан украшает дом-изба, где представлены элементы декора татарского жилища XIX века. В павильоне гости любуются изделиями мастеров валяния, которым издревле славятся татары. Здесь пекут блины и угощают чаем из самовара!
Видео с мероприятия можно посмотреть здесь.
Фото: Департамент информационной политики.
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