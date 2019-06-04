Творческий вечер камерного хора «Апрель» пройдет в Самаре

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4 июня в 18.30 в КРЦ «Звезда» (Самара, ул. Ново-Садовая, 106г) состоится творческий вечер лауреата международных конкурсов камерного хора «Апрель». Вечер посвящен 15-летию коллектива. На концерте будет представлена музыкально-театрализованная программа, в которой отражены история, разносторонняя деятельность и достижения молодежного творческого коллектива.Камерный хор «Апрель» – один из ведущих и наиболее титулованных хоровых коллективов Самарской области. Это любительский хоровой коллектив, организованный и существующий на базе Самарского государственного социально-педагогического университета. В нем занимаются хоровым искусством студенты, выпускники СГСПУ и других вузов Самары, молодые учителя музыки и представители других профессий.Хор был и остается творческой лабораторией, где молодые певцы, сохраняя традиции русской хоровой школы, экспериментируют с новыми музыкальными стилями и формами.Хор «Апрель» широко известен в губернии и за её пределами благодаря высокому исполнительскому мастерству, особой проникновенной и артистичной исполнительской манере.Создателем и бессменным руководителем хора является Марина Платонова – кандидат педагогических наук, профессор, лауреат премий Губернатора Самарской области (2008 г., 2014 г.), обладатель губернского гранта в области культуры и искусства (2012 г.).Фото pixabay.com