Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 4 июня, 11:09
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 04/06:
USD 65.55
0.17
EUR 73.22
0.38
Искать
Новости /  Общество /  Культура  

Творческий вечер камерного хора «Апрель» пройдет в Самаре

4 июня 2019 09:25
88
Творческий вечер камерного хора «Апрель» пройдет в Самаре
Это один из ведущих и наиболее титулованных хоровых коллективов Самарской области.

4 июня в 18.30 в КРЦ «Звезда» (Самара, ул. Ново-Садовая, 106г) состоится творческий вечер лауреата международных конкурсов камерного хора «Апрель». Вечер посвящен 15-летию коллектива. На концерте будет представлена музыкально-театрализованная программа, в которой отражены история, разносторонняя деятельность и достижения молодежного творческого коллектива.

Камерный хор «Апрель» – один из ведущих и наиболее титулованных хоровых коллективов Самарской области. Это любительский хоровой коллектив, организованный и существующий на базе Самарского государственного социально-педагогического университета. В нем занимаются хоровым искусством студенты, выпускники СГСПУ и других вузов Самары, молодые учителя музыки и представители других профессий.
Хор был и остается творческой лабораторией, где молодые певцы, сохраняя традиции русской хоровой школы, экспериментируют с новыми музыкальными стилями и формами.
Хор «Апрель» широко известен в губернии и за её пределами благодаря высокому исполнительскому мастерству, особой проникновенной и артистичной исполнительской манере.

Создателем и бессменным руководителем хора является Марина Платонова – кандидат педагогических наук, профессор, лауреат премий Губернатора Самарской области (2008 г., 2014 г.), обладатель губернского гранта в области культуры и искусства (2012 г.).

Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
4 июня 2019  10:54
В Самарской области пройдет конкурс выпускных квалификационных работ по отечественной истории
В Самарской области пройдет конкурс выпускных квалификационных работ по отечественной истории
Конкурс проводится в три этапа. Социум
17
4 июня 2019  10:06
Самарская сборная вошла в тройку сильнейших на Чемпионате Приволжского округа Росгвардии по стрельбе
Самарская сборная вошла в тройку сильнейших на Чемпионате Приволжского округа Росгвардии по стрельбе
Состязания проводились на тактико-специальном полигоне Росгвардии в Нижегородской области.  Социум
66
4 июня 2019  09:53
В Самарской области состоится заседание Штаба по переходу на цифровое эфирное ТВ
В Самарской области состоится заседание Штаба по переходу на цифровое эфирное ТВ
Совещание пройдет в режиме видеосвязи с главами муниципалитетов. Социум
78
Весь список

Здравоохранение
4 июня 2019  10:40
Эксперт назвал лучший напиток для утоления жажды в жару
Эксперт назвал лучший напиток для утоления жажды в жару
Это яблочный сок. Здравоохранение
45
3 июня 2019  18:28
В поликлинике появилось отделение профилактики, здесь же размещены кабинеты узких специалистов, ЭКГ, УЗИ, забора крови. Работает аптечный пункт.
Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в Шентале открылась детская «Бережливая поликлиника»
В поликлинике появилось отделение профилактики, здесь же размещены кабинеты узких специалистов, ЭКГ, УЗИ, забора крови. Работает аптечный пункт.   Здравоохранение
293
3 июня 2019  17:34
Жители Автограда подходили на консультации к эпидемиологам, задавали вопросы о способах передачи инфекции.
На Тольяттинской набережной прошло экспресс-тестирование на ВИЧ
Жители Автограда подходили на консультации к эпидемиологам, задавали вопросы о способах передачи инфекции.   Здравоохранение
293
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13801
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13891
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14103
Весь список
Туризм
31 мая 2019  12:16
Лавров заявил о возможном безвизовом режиме с Японией
Лавров заявил о возможном безвизовом режиме с Японией
Москва готова отказаться от виз в том числе и для туристических и деловых поездок. Туризм
225
28 мая 2019  15:06
Туристическое агентство Веселый Турист Краснодар - отдых на любой вкус
 Если впереди - отпуск, то пришло время заранее продумать все до мелочей и выбрать направление, в котором вы отправитесь в путешествие.  Туризм
86
22 мая 2019  11:58
Команда Самарской области вошла в пятерку сильнейших по итогам окружного спортивно-туристского лагеря ПФО Туриада»
Команда Самарской области вошла в пятерку сильнейших по итогам окружного спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада»
Полномочный представитель Президента Игорь Комаров встретился с ребятами и осмотрел объекты лагеря. Туризм
266
Весь список
Образование
3 июня 2019  09:20
ЕГЭ по русскому языку сдадут сегодня 660 тысяч выпускников Результаты участники экзамена узнают не позднее 20 июня.
ЕГЭ по русскому языку сдадут сегодня 660 тысяч выпускников
Результаты участники экзамена узнают не позднее 20 июня. Образование
189
31 мая 2019  23:56
Молодым россиянам при выборе профессии советуют обратить внимание на медицину и информационные технологии.
Назван топ-5 самых перспективных профессий
Молодым россиянам при выборе профессии советуют обратить внимание на медицину и информационные технологии.   Образование
472
31 мая 2019  15:38
Студенческий конкурс «Мультикомфорт от Saint-Gobain» прошел в 15 раз.
Архитекторы Самарского Политеха победили в номинации GRAPHISOFT
Студенческий конкурс «Мультикомфорт от Saint-Gobain» прошел в 15 раз.   Образование
353
Весь список

Культура
4 июня 2019  10:48
Самарцев приглашают на выставка За тех, кто в море
Самарцев приглашают на выставка «За тех, кто в море»
Она расположится в выставочном зале Союза Художников России. Культура
27
4 июня 2019  09:42
Директор Московского музея современного искусства встретится с участниками конкурса творческих работ «Во славу земли Самарской»
Директор Московского музея современного искусства встретится с участниками конкурса творческих работ «Во славу земли Самарской»
Основная идея конкурса – изображение истории нашего края на живописных полотнах. Культура
81
4 июня 2019  09:25
Творческий вечер камерного хора «Апрель» пройдет в Самаре
Творческий вечер камерного хора «Апрель» пройдет в Самаре
Это один из ведущих и наиболее титулованных хоровых коллективов Самарской области. Культура
87
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14599
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
14196
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
851
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1338
Весь список


Видео
3 июня 2019  12:51
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. 
Здравоохранение
305
3 июня 2019  10:24
У сызранцев появилась возможность «проплыть» под Александровским мостом
У сызранцев появилась возможность «проплыть» под Александровским мостом
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна.
Социум
230
26 мая 2019  12:38
Пикап сгорел на трассе М-5 в Самарской области
Пикап сгорел на трассе М-5 в Самарской области
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
383
22 мая 2019  13:10
В Крутых Ключах в Самаре женщина засунула своего ребенка в контейнер
В Крутых Ключах в Самаре женщина засунула своего ребенка в контейнер
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость.
Происшествия
679
16 мая 2019  12:21
В Самарской области начал работу Инфорум: Региональные СМИ: взгляд в будущее
В Самарской области начал работу «Инфорум»: «Региональные СМИ: взгляд в будущее»
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Социум
909
15 мая 2019  13:42
Кот Толя попытался украсть кусок торта и стал звездой Сети
Кот Толя попытался украсть кусок торта и стал звездой Сети
Многие восхитились целеустремленностью кота.
Социум
15463
Весь список

Фоторепортажи
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
531
19 мая 2019  13:19
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы.
Культура
483
19 мая 2019  10:53
Международный фестиваль Самарское знамя состоялся в Самаре: ФОТО
Международный фестиваль «Самарское знамя» состоялся в Самаре: ФОТО
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы.
Социум
617
7 мая 2019  17:35
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники.
Социум
530
1 мая 2019  17:13
На площади им. Куйбышева в Самаре состоялась праздничная многотысячная демонстрация: ФОТО
На площади им. Куйбышева в Самаре состоялась праздничная многотысячная демонстрация: ФОТО
Горожане отметили День Весны и Труда.
Социум
961
12 апреля 2019  21:05
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз» Возле музея
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз»: фото
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики.
Социум
901
Весь список

Мероприятия
Участников ВолгаФест-2019 в Самаре приглашают на мастер-классы по современному искусству и второй жизни вещей
На Тольяттинской набережной прошло экспресс-тестирование на ВИЧ
В самарском Политехе прошел День встречи выпускников
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные