Самарцев приглашают отметить Сабантуй

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12 июня в парке имени Юрия Гагарина г. Самары пройдет ежегодный Самарский областной татарский праздник Сабантуй. Его проводят татарские национально-культурные объединения Самары и области при поддержке Правительства Самарской области и администрации города Самара.Концертные и игровые площадки начнут работать с 10.00. В это время на ковер выйдут первые борцы.Официальное открытие Самарского Сабантуя 2019 года с участием руководителей области, города и гостей из Республики Татарстан состоится в 12.00.Сабантуй (от татарского «сабан» - плуг, «туй» - праздник») - древний земледельческий праздник, знаменующий окончание полевых работ и надежды хлеборобов на добрый урожай. В татарских селах этот праздник в последние десятилетия превратился в чествование тружеников полей, большое культурно-массовое мероприятие и место встречи друзей и родных.В Самаре Сабантуй проводился еще до революции и в первые советские годы – в то время его местом стала спортивная площадка Дома Красной Армии на пересечении нынешних улиц Красноармейская и Куйбышева (здесь сейчас стоит Дом промышленности). В 1989 года традиция была возобновлена - тогда после долгого перерыва татарское культурное общество «Туган тел» организовало празднование Сабантуя на ипподроме. В этом году этот яркий народный праздник проводится в 31-й раз и пройдет под знаком 30-летия Самарского областного татарского общества «Туган тел».По замыслу организаторов, Сабантуй 2019 года, как и в предыдущие годы, должен стать большим познавательным и культурно-развлекательным мероприятием с участием нескольких десятков тысяч самарцев и гостей города.В парке им. Ю. Гагарина будет организован большой концерт творческих коллективов Нурлатского района Республики Татарстан, а также самодеятельных артистов из Самары, Тольятти, Жигулевска, сельских районов области, лауреатов международного детского фестиваля «Мирас». Также в парке будут развернуты танцевальные «пятачки», для детей будет работать специальная игровая площадка. Организовываются и различные спортивные игры: армрестлинг, поднятие гирь, перетягивание каната, разбивание горшков и другие. Объектом всеобщего внимания публики, как всегда, станет татарская национальная борьба «керэш» на стадионе, на борцовской площадке померятся силами батыры из городов и сел нашей области, а также из соседних регионов.На Сабантуе этого года в первый раз будут торжественно вручены премии имени видного татарского общественного деятеля начала ХХ века Фатыха Муртазина, которые учреждены татарскими национально-культурными объединениями.В торговых рядах участники и гости Сабантуя смогут отведать блюда национальной кухни, а в «Городе мастеров» приобрести памятные подарки, предметы религиозной и татарской национальной атрибутики, народных промыслов.А завершится Сабантуй вечерней дискотекой для молодежи.3+