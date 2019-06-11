Самарская областная детская библиотека провела круглый стол «Современная детская литература»
11 июня 2019 12:16
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10 июня в рамках областного фестиваля детского чтения «Страна читающего детства» состоялся круглый стол на тему «Современная детская литература и детское чтение: открытый диалог». Фестиваль «Страна читающего детства» проходит при поддержке министерства культуры Самарской области и включен в программу проекта «Культурное сердце России».
Живая дискуссия была посвящена актуальным и проблемным вопросам современной детской литературы, детского чтения, предпочтениям детей и подростков при выборе книг и возможностям повлиять на их выбор, требованиям к книгам родителей и детей.
Детский писатель, литературовед, редактор электронного журнала «Переплет» Алексей Олейников (г. Москва), библиотекари Самарской области, представители дошкольных, средних и высших образовательных учреждений, книготорговых организаций Самарского региона постарались выяснить, что же лучше читать современным детям (каких выбирать авторов, какие издательства), как сохранить интерес к чтению, какие формы работы сейчас можно применить для привлечения детей к чтению. Модератором выступила Надежда Опарина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры библиотековедения ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры».
«Основная проблема в том, что внимание детей оттягивается гаджетами, но это естественный процесс. Не надо заламывать руки, в этом нет ничего страшного. Да, книга находится в условиях неравноценной конкуренции с техникой, интернетом, потому что это более сложный формат для понимания. Но дети и подростки читают, не меньше, чем читали мы в свое время, не всегда то, что мы хотим, но читают достаточно много и даже пишут, нам нужно просто искать новые форматы привлечения к чтению. Нельзя заставлять детей читать, навязывать чтение, нужно уметь заинтересовать книгой, интересными историями, персонажами – тогда для ребенка чтение будет увлекательным занятием, а не скучной обязаловкой», - уверен Алексей Олейников.
На круглом столе также обсудили качество современной детской литературы. Алексей Олейников рассказал о новой тенденции: сейчас она переживает «золотой век» - детские писатели востребованы, издательства заинтересованы в их публикации, открываются новые имена, и нередко это авторы из регионов. А вот литературной критики практически не осталось – остались обзоры и отзывы, поскольку временем они не востребованы. Олейников еще раз подчеркнул, что в деле привлечения детей к чтению по-прежнему велика роль как родителей, так и школы. Но библиотекарь – посредник между ними и детьми, он должен быть не только всегда в курсе актуальных новинок, но и уметь отбирать по-настоящему качественную литературу для своих читателей.
В круглом столе смогли принять участие все желающие дистанционно – через онлайн-трансляцию.
Ссылка на запись трансляции ВКонтакте: https://vk.com/biblio_detstvo?w=wall-31557815_5771.
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