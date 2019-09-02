Самарец впервые представит регион на всероссийском фестивале "Рубцовская осень"

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С 6 по 8 сентября в Вологде состоится 22-й Открытый Всероссийский Фестиваль поэзии и музыки «Рубцовская Осень». Фестиваль входит в десятку лучших по России, но наша область ещё ни разу не была там представлена. В 2019 г. участником от Самарской области станет автор и исполнитель песен Тимофей Михайлов.Тимофей Михайлов – житель посёлка Волжский (Красноярский район). Пишет музыку и стихи, исполняет свои песни под гитару и баян. На стихи Николая Рубцова Тимофеем написано порядка 150 песен. Также у него в активе есть песни на стихи Михаила Матусовского, Юнны Мориц, Бориса Скотневского, Аллы Кобаидзе, Владимира Орлова и др.Пожелаем нашему земляку хорошо выступить, достойно представить нашу область и способствовать укреплению культурных связей между Вологдой и Самарой.