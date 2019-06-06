Проект «Культурное сердце России»: областной фестиваль детского чтения «Страна читающего детства» пройдет в Самаре

95

С 9 по 11 июня ГБУК «Самарская областная детская библиотека» проведет ежегодный областной фестиваль детского чтения «Страна читающего детства». Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры Самарской области. Мероприятие включено в программу регионального творческого проекта «Культурное сердце России», который реализуется по поручению руководителя рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Культура», губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.Фестиваль – масштабный проект, направленный на приобщение детей и подростков к чтению. В 2014-2018 гг. в фестивальных мероприятиях приняли участие более 35 тысяч детей и подростков.Соорганизаторами фестиваля становятся библиотеки, школы, клубы развития, театральные объединения, издательства и книготорговые фирмы – самые разные учреждения и частные лица, желающие поддержать идею продвижения чтения среди подрастающего поколения.В дни фестиваля юных читателей губернии ждет много интересных литературных событий: презентации новых книг, мастер-классы, квесты, творческие мастерские, спектакли и интерактивные книжные выставки. Планируется организация фестивальных площадок в самых разных учреждениях: библиотеках, детских садах, школах, больницах и др.Одним из самых ярких событий фестиваля снова будут встречи с детскими и подростковыми писателями. В этом году гостями фестиваля будут известные детские писатели: Артур Гиваргизов (г. Москва), Алексей Олейников (г. Москва), Наталья Габеева (г. Москва), Юлия Симбирская (г. Ярославль), Виктория Ледерман (г. Самара), Иван Бардин (г. Новокуйбышевск), Светлана Решенина (г. Тольятти), Светлана Макашова (г. Самара). Побывать на встречах с авторами смогут ребята из Самары, Тольятти, Сызрани, Волжского, Ставропольского и Красноярского муниципальных районов. Очное знакомство с популярными авторами послужит дополнительной мотивацией к чтению.9 июня в 12.00 состоится Слет лидеров чтения, на котором встретятся самые активные читатели из муниципальных образований губернии. В программе мероприятия: награждение победителей региональных конкурсов чтения, общение с писателями, знакомство с новинками современной литературы. Будут вручены подарки самым читающим семьям и самым маленьким читателям библиотек области.Важной частью фестивальной программы будут мероприятия для тех, кто призван приобщать детей к чтению: родителей, педагогов, специалистов библиотек. 9 июня в 10.00 на областном родительском онлайн-собрании «В фокусе – чтение подростков» пройдет живой разговор об особенностях подросткового чтения, формах и методах приобщения подростков к чтению.10 июня в 12.00 участники круглого стола «Современная детская литература и детское чтение: открытый диалог» - библиотекари, представители дошкольных, средних и высших образовательных учреждений, книготорговых организаций Самарского региона и детский писатель и литературовед Алексей Олейников (г. Москва) - обсудят актуальные и проблемные вопросы современной детской литературы и детского чтения.