Почетным гостем VI-го Самарского кинофестиваля 70/30 станет продюсер Владислав Пастернак

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Любителей кино ждет яркая программа короткометражек молодых авторов и независимых кинолюбителей. С каждым годом число участников киносмотра растет; в этом году свои заявки подали авторы из 8 стран – России, Украины, Беларуси, Армении, Казахстана, Таджикистана, Ирана и Испании. Традиционно главным событием киносмотра станет программа самарского кино «Сделано здесь», которая объединит работы независимых режиссеров нашего региона.В рамках деловой программы Самарского кинофестиваля 70/30 представители киношкол и киностудий из Самары, Саратова, Волгограда, Уфы и Ульяновска поделятся кейсами развития регионального кино.Также почетным гостем Самарского кинофестиваля в 2019 году станет продюсер, генеральный директор кинокомпании HHG, преподаватель сценарного факультета Московской школы кино, член CCTSS (Китай) Владислав Пастернак. Он является продюсером фильмов «Близкие» и «Цензор», а также более 70 игровых, документальных и анимационных короткометражек. На Самарском кинофестивале 70/30 Владислав Пастернак поделится с кинолюбителями Самары опытом относительно того, как сделать шаг от партизанского кинопроизводства к кино с БОЛЬШИМИ бюджетами.