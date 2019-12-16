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Новости /  Общество /  Культура  

Океанариум в Самаре откроется на этой неделе

16 декабря 2019 09:47
213
Океанариум в Самаре откроется на этой неделе
Срок открытия - 20 декабря.

Уже на этой неделе, 20 декабря, в торговом центре "Московский" откроется большой океанариум, пишет Самру.ру.
Жителям Самары обещают показать больше 4 тысяч животных, а также самый длинный аквариум в Европе, зоны с водопадами и пруды с лебедями Женей и Машей.

Посетителей ждут пингвины и крокодилы, тюлень, большие сухопутные черепахи, акулы и мурены.

Стоимость билетов в океанариум: 700 рублей - для взрослых, 500 рублей - для детей, бесплатно - для детей до 3 лет.

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