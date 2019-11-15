Историко-документальный проект Самарской областной научной библиотеки отметили на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме

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13 ноября 2019 г. Самарскую областную универсальную научную библиотеку отметили дипломом на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме, где проходила конференция «Даниил Гранин. Жизнь, творчество, служение». Историко-документальный выставочный проект Самарской областной универсальной научной библиотеки «Человек может много, может все и еще столько же» занял второе место во Всероссийском конкурсе для библиотек, посвященном 100-летию Даниила Гранина, в номинации «Выставки».На международном культурном форуме нашу библиотеку представляла врио директора СОУНБ, кандидат исторических наук Наталья Малкова.Напомним, историко-документальный выставочный проект СОУНБ «Человек может много, может всё и еще столько же», посвященный 100-летнему юбилею со дня рождения писателя, публициста, киносценариста и общественного деятеля Даниила Гранина, в Самарской областной научной библиотеке первоначально был представлен выставкой изданий «Писатель. Гражданин. Человек» о жизни и творчестве Гранина. Затем в отделе абонемента открылась выставка публицистических и художественных произведений автора «Даниил Гранин: солдат и писатель». На Портале библиотек Самарской области была размещена виртуальная выставка литературы «Перечитывая Гранина», объединившая наиболее известные произведения писателя. Актер Самарского театра «Город» Борис Трейбич читал юным гостям библиотеки главы из «Блокадной книги», написанные Даниилом Граниным в соавторстве с Алесем Адамовичем. Кроме того, в рамках проекта в библиотеке состоялись показы художественного фильма Сергея Микаэляна «Иду на грозу» (1965) по одноименному роману Даниила Гранина и документального фильма Александра Сокурова «Читаем блокадную книгу» (2009), представленные киноведом Михаилом Купербергом.