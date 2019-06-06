Грушинский фестиваль пройдет в Самарской области 4-7 июля
6 июня 2019 13:15
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Было заявлено, что в этом году фестиваль пройдет на своем привычном месте в привычные даты - 4-7 июля на Мастрюковской поляне в Самарской области.
«Сейчас ведется работа по подготовке фестиваля, его инфраструктуры, у нас нет сомнения, что все будет подготовлено вовремя, - рассказал заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов. - Грушинский фестиваль - это один из брендов Самарской области, и от того, насколько гостеприимно мы примем участников фестиваля, насколько комфортные условия создадим, чтобы все смогли отдохнуть душой, зависит то, сколько человек к нам приедут снова в последующие годы».
На фестивале традиционно будет множество эстрад, пройдут спортивные соревнования, мастер-классы, будет работать тематический музей, пишет Самру.ру.
«Все будет традиционно, кроме новых имен и новых песен, - пообещал руководитель художественного совета фестиваля Олег Митяев. - А новые авторы - это и есть самое главное, ради чего Грушинский фестиваль задумывался. Кроме молодых авторов, приедут лауреаты фестиваля. Есть предложение сделать для них отдельную сцену. Думаю, она будет очень отличаться по качеству, и станет очень популярной».
Фото pixabay.com
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