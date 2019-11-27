Дни польской культуры пройдут в Самаре

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1 декабря в 12.00 в ГКУ СО «Дом дружбы народов» самарская городская общественная организация «Поляки Самары «Потомэк» («Потомок»)» проводит II Международный фестиваль «Волжская Полониана: Дни польской культуры в Самаре». В этом году темой «Полонианы» является польская книга.В программе: презентация проекта электронной версии библиотеки общественной организации, которая собиралась в течение всей тридцатилетней истории организации, презентация проекта недели польской книги, который будет реализован весной 2020 года на базе Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы. Кроме этого, можно будет познакомиться с выставкой редких книг на польском языке из фондов Самарской областной универсальной научной библиотеки.В рамках «Полонианы» предполагается также литературная гостиная, посвященная личным коллекциям польской книги, личным читательским впечатлениям.С музыкальным поздравлением для участников и гостей фестиваля выступят ансамбль баянистов «Подснежник» (рук. Л.И. Козинец) и вокальный дуэт «Маргаритки» (рук. К.О. Зубкова). Ребята исполнят произведения польских композиторов.Почетным гостем «Полонианы» станет вице-консул по вопросам сотрудничества с поляками в России Зофия Монка.