Академический симфонический оркестр Самарской филармонии прибыл в Барселону

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Вечером 23 декабря 2019 г. Академический симфонический оркестр Самарской филармонии и маэстро Михаил Щербаков благополучно приземлились в аэропорту Барселоны. Гастроли оркестра проводятся при поддержке Правительства Самарской области, под личным патронатом Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова.Художественный руководитель и главный дирижер Самарской филармонии, народный артист РФ Михаил Щербаков между перелетами нашел время, чтобы обратиться к горячо любимой самарской публике:«Дорогие друзья, дорогие самарцы! Академический симфонический оркестр вылетает на гастроли в Испанию! Мы приложим все усилия, чтобы представить наше музыкальное искусство. Ждите нас 15 января. Всем добрые пожелания!»А самарские слушатели, музыкант и коллеги написали музыкантам в группе «Самарской филармонии» ВКонтакте свои самые наилучшие пожелания, сообщает пресс-служба облправительства.